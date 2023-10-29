1個多月前，華為推出採用先進製程晶片的手機，展示中國在美國圍堵下的自主研發成果。對此，美國祭出限制更精準的管制措施，打擊中國AI發展的同時，又會對台廠帶來什麼影響？

「我整晚都在和團隊討論（美國禁令），那是好幾百頁的文件。」面對記者提問，美國於10月17日發布的新禁令帶來什麼影響，輝達執行長黃仁勳選擇保守回應，「我們仍會找到方法供應中國市場。」

為了進一步限縮中國人工智慧（AI）發展，美國在新禁令採取多個行動，包含以更精細的效能計算方式，限縮可銷售至中國的晶片，將更多中國AI公司納入實體清單，並且擴大限制中國發展先進製程的關鍵設備。

當AI晶片進不了中國，被視為AI產業發展要角的台積電，是否會受到衝擊？對此，台積電總裁魏哲家在10月19日法說會上，對這個問題的回應是「影響有限、且可控」。

AI需求強 台積電被看好

直接衝擊有限，關鍵在於AI市場的供不應求。調研機構IDC資深研究經理曾冠瑋說明，長期而言，由於高階AI晶片仍倚賴先進製程與先進封裝技術，以台積電對先進封裝CoWoS積極的產能擴建計畫來看，「輝達以外，還有許多業者有強勁需求。」

曾冠瑋也指出，即使是從短期來看，輝達倘若在台積電的投片量下修，「影響也會落在明年第一季，對今年營運不至於有影響。」目前AI對台積電的營收貢獻還不足1成，仍處於成長階段，魏哲家就表示，客戶在手機、電腦領域持續發展AI，「現在就開始了，更多客戶會把AI產品放到終端裝置上。」全球市場對於AI的需求，是台積電被長期看好的主要原因。

此外，在美國禁令中，新增艾司摩爾（ASML）一款NXT：1980Di深紫外光（DUV）浸潤式微影設備的管制，對於中國晶圓代工廠帶來影響，也有機會成為台灣廠商的商機。

「ASML的NXT：1980Di可用來開發7奈米製程。」微驅科技總經理吳金榮解釋，藉由DUV以多重曝光方式，讓中國晶圓廠在成本偏高下，仍然有辦法開發先進製程，供應國內需求。

然而，在DUV也受到限制下，中國先進製程產能將難以繼續擴張，但是需要先進製程製造的晶片，則是持續增加。資策會資深產業分析師鄭凱安說明，當中芯等中國晶圓廠先進製程產能受限，AI晶片往16奈米以上成熟製程，恐將是不得不的選擇。

「以台積電來說，南京廠就有16／12奈米製程的產能。」鄭凱安說的，就是中國在先進製程受限、AI需求持續成長的狀況，將有機會驅動更多AI晶片往成熟製程投片，成為台積電在中國市場的成長潛力。

而此番AI禁令升級，也導致輝達、英特爾旗下Habana特別訂製的「降規」AI晶片，無法賣到中國。一名IC晶片設計業者就坦言，全球都在搶輝達的晶片，所以不能賣降規版晶片的影響相對有限，但是HabanaAI晶片的大部分客戶，就是中國廠商，無法輸中就比較慘。

（圖／今周刊提供）

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