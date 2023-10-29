針對未成年人使用網路的規定，大陸將在明年1月1日起實施更嚴格的措施，引起市場高度關注，分析師警告，短期內對科技巨頭的影響有限，但長期下來會削弱用戶基礎。

南華早報報導，大陸兩年前就開始管制未成年使用網路的時間，成效顯著，如今規定變得更加嚴格，小米、華為和OPPO等智慧手機巨頭，需要在手機內預先安裝好未成年保護軟體，而包括騰訊、字節跳動等遊戲或短影音服務商，則必續提供未成年人模式。

對此，CBJ智庫分析師Zhang Shule表示，法規不會影響科技巨頭的收入，因為未成年人並不是他們的主要客戶。艾媒諮詢CEO兼首席經濟分析師張毅則認為，新規定會讓未成年人進入成年後，不會養成使用網路的習慣，並對其他網路產品和服務產生連鎖反應。

國金證券的研究也指出，對科技巨頭的直接影響有限，但可能會侵蝕平台的使用時間和未來用戶群，未成年人佔大陸手機遊戲玩家的20%，並佔抖音用戶的13%，長期以來確實有可能損害公司獲利。

大陸兩年前訂下的規定，被視為史上最嚴的網路遊戲禁令，所有網路遊戲公司僅能在周五至周日和法定假日的每日20時至21時，向未成年人提供1小時的網路遊戲服務。