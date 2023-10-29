命理專家雨揚老師在臉書上分享10／29～11／4的12生肖本周運勢，本周好運前3名分別是生肖龍、虎、狗。屬龍者事業、愛情、財運三喜臨門，投資回收豐厚；屬虎者感情逐歩升溫；屬狗者事業平歩青雲。

生肖本周運勢10/29~11/04

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：龍、虎、狗

▌鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運不順，工作成效無法達到主管要求，建議可重新審視內容，並從同事們的反饋中，找到改進方向。感情運欠佳，單身者容易因工作上的壓力，而使情緒起伏較大，讓朋友們難以招架，以致彼此疏遠；有伴者在遇到困難時，不應總把伴侶當垃圾桶，以免讓另一半壓力過大，導致雙方關係降溫。財運平穩，網購時應選擇信譽良好的店家，避免遭受詐騙的風險，也才能讓購物過程更有保障。

▌牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運不錯，因長期在職場上耕耘人脈，讓你能獲得團隊成員的支持與幫助，將專案運作得井井有條。桃花能量匱乏，單身者容易因工作而忽略社交，建議可利用假日參加進修課程，增加結識新朋友的機會；有伴者切莫猜測伴侶的想法，不妨直接向對方詢問，以免彼此之間存在著疑慮或不信任。財運持平，可透過定期定額的方式，讓你有效地分散風險，取得穩定的額外收入。

▌虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業表現出色，能擅用工具來提高工作效率，展現出優秀的才華與實力，讓主管對你的表現讚譽有加。愛情運平順，單身者樂於與他人交談，表達自己的想法，讓你和新朋友的交流，充滿輕鬆愉快的氛圍；有伴者可邀請伴侶一起享用火鍋大餐，當你們一邊品嚐美食，一邊交談心事，感情也能持續升溫。財運亨通，在副業上投入大量的心血和精力，有望使業績水漲船高，收入更加優渥。

▌兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運安穩，近期容易被轉職或是轉部門的問題所困擾，建議多將注意力放在專業培養上，將是否要轉調的問題，交給時間來給你答案。感情運平平，單身者可多和心儀對象交換喜歡的電影清單，在交流中增進彼此之間的感情；有伴者可在下班後與伴侶一同去百貨公司逛街，為另一半添購新衣裳，讓彼此的感情更上層樓。財運低迷，近期的購物慾較為旺盛，建議須做好理財規劃，以免入不敷出。

▌龍

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★★

工作運高漲，近期有望拿下重要工作的主導權，並和團隊成員達成良好的溝通與合作，成功完成這項任務，使上司對你刮目相看。感情幸福洋溢，單身者可邀約心儀對象一起參加戶外活動，在一來一往的互動中，促使彼此感情升溫；有伴者可出奇不意地為伴侶訂餐送飲料，讓對方獲得驚喜滿滿的幸福感。財運旺盛，投資時只要妥善利用手邊資訊，就能下對標的，賺進豐厚收益。

▌蛇

事業★★★ 愛情★★ 財運★

事業較為忙碌，面對繁雜的急件與業務，建議可制定清單列表，將待辦事項條列出來，可使目標變得更加明確。愛情運不順，單身者的感情可能無法被心儀對象所接受，建議放下執念，以免一廂情願而感到受傷；有伴者最近可能會因為習慣的不同而與伴侶出現爭執，建議各退一步，以免彼此間的感情破碎。財運不濟，被迫借錢給親友應急，導致生活費縮水，應盡量節省生活支出，以應付各類開銷。

▌馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場碰上挫折，因不熟悉新業務的內容，讓你有些無所適從，建議可尋求同事的建議，有助你找到解決問題的方向。感情運穩定，單身者可善用自身的親和力，緩解緊張氣氛，迅速拉近你和新朋友的距離；有伴者可和伴侶一起嘗試彼此喜歡的事物，有助更深入地了解對方，使彼此關係更加親密無間。財運不佳，呆帳變多，建議詳細記錄每月收入和支出，避免一些不必要的浪費，才能緊守財富。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業運昌隆，能憑藉豐富的專業知識，在工作崗位上一展長才，與部門相處的氣氛也很融洽，深受同事們的歡迎與喜愛。桃花運不濟，單身者切莫因心急而向暗戀對象告白，否則容易以失敗告終，讓你受到不小的打擊；有伴者在與伴侶相處時，須多注意說話的語氣，才能避免和另一半發生爭執。財運高漲，近日可在股市中，挑選到具有潛力的標的進行投資，獲得一筆價值不菲的金額。

▌猴

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場如日中天，在與團隊共同負責一項專案時，彼此能有良好的溝通，並透過協力合作，將大專案做得盡善盡美。愛情運下滑，單身者在參加社交活動時容易膽怯，建議鼓起勇氣去與人交談，才有機會結識新的朋友或對象；有伴者可在伴侶情緒低落時，溫柔地安慰對方，使另一半獲得滿滿安全感。財運平穩，可嘗試與朋友一同經營電商，有望未來靠副業增加穩定收入。

▌雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運不錯，對專業新知有著求知慾望的你，能保持學習熱忱，跟上行業的發展腳步，提升自己的職場競爭力。感情運下滑，單身者在與人相處時，總是不經意地流露出自己的警戒心，恐讓新朋友不敢朝你靠近；有伴者在和伴侶交談時，應避免打斷對方的發言，以免讓另一半覺得不被尊重。財運上揚，能針對商品的特點進行宣傳，使你在眾多競爭對手中脫穎而出，引領一股購買熱潮。

▌狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業平步青雲，能在日復一日的磨練中，將專業技能提升至精湛的水準，更有望成為眾多優秀人才中的佼佼者。愛情運平平，單身者可透過網路平台結識新朋友，分享彼此的生活點滴，有助拉近兩人間的距離；有伴者在伴侶面臨困境時，不妨給予對方一些建議或鼓勵，讓另一半能順利克服困難。進財平穩，可透過查閱理財書籍，制定適合自己的財務目標，創造更多財富。

▌豬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場好運流失，由於部門成員紛紛出走，讓你在業務上孤立無援，建議主動向上級尋求協助，才不致讓自己身陷業務困難的窘境。感情運回穩，單身者可透過參加商業活動，與各式各樣的菁英人士交流，增廣自己的見聞；有伴者可邀伴侶一起逛逛文創市集，發掘各種有趣的文創小物，享受兩人美好時光。財運欠佳，容易透過購物來緩解壓力，讓開銷在短時間內迅速增加，造成財務上的負擔。