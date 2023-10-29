全家便利商店的台南平豐店看來和一般便利店沒什麼兩樣，不過它的加盟主有個特殊的身分，就是泓德能源科技公司。

根據《財訊》報導，泓德在這家便利商店裡整合了光儲充設備：太陽光電自發自用，電動車充電樁則有CCS1和CCS2兩種規格，也整合了大型儲能電池和智慧管理系統，可以彈性調控能源配置，必要時也能與電網解連；在離峰電價時儲電、尖峰電價時釋出電力。

受限於屋頂太陽能板的面積，自產的綠電還無法供應整間店的需求，不過泓德在全台光電案場的併網量超過300MW（百萬瓦），透過調度，依舊可以做到百分之百綠電。

超商示範 戰情牆提升綠能認知

《財訊》報導指出，店外還有一片「戰情牆」，將以上所有資訊可視化，了解目前這家店內所有能源設備的維運狀況。例如今日累計太陽能發電度數、今日節省電費、每月減少碳排量、市電或綠電在全店總用電量的占比等數字，一目了然。

它也具有教育意義，因為民眾日常接觸、認識光儲充整合系統，會對綠能比較有概念。另外金融、通路等企業有使用綠電的需求，有了這個示範點，就容易協助它們規畫打造零碳服務。

泓德總經理周仕昌指出，便利商店24小時營業，但用電量又不像家庭那麼小；獨立的建築物上可以興建太陽光電設備，另外停車場可以提供充電服務，是一個很好的示範場域。再加上，全家和天和鮮物、大樹藥局等不同品牌結盟，也推動零碳，未來泓德旗下從事漁電共生的星源漁業公司所產的白蝦、烏魚子等產品，也可以在全家上架，共同打造生態圈。

事實上，《財訊》也發現，這套系統還能提升「社區韌性」，在天災人禍等緊急時刻可以自行發電，提供基本電力給社區居民使用。未來電動車普及，因為充電也能供電，車子甚至可以取代儲能設施。以日本為例，多次地震、颱風導致停電，電動車、油電混合車等汽車，都因為能對民眾活動中心、診所等處輸出電力而幫了大忙。

這次泓德加盟便利商店，也是為了邁向國際電力公司的目標預作準備。泓德2016年成立以來，已經3次轉型。周仕昌指出，第1次從開發商做起，把機電、工程、設計、財務、服務等所有技術凝聚在一起。

第2次是結構轉型，因為再生能源資本支出金額大，於是泓德成立平台投資光電案場，將經營權和所有權分開。產業鏈的垂直整合成功後，目前正推動第3次轉型，尤其收購雲守護安控公司，有助於優化泓德的智慧綠電系統Titan，接下來要打響智慧電力公司的品牌。