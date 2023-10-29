11月台股拚反攻 跌深AI股不甘雌伏！(圖/先探投資週刊提供)

十月上旬以後國際股市下跌，連最強勢的美股也拉回，惟過去十年美股十一月科技指數幾乎月線都收紅，台股有政府基金及投信加持，業績股仍有拉抬機會。

由於中東以色列及哈瑪斯無預警的開戰，死傷慘重，地緣危機再起，也引發美國十年期公債近期一度攀升超過五％，後回落至四．九％以下，不過距離五％的重要關卡還是相當近。

至於以色列是否出動地面攻擊？基本上支持以色列的歐盟國家都不太贊成，連中國都介入調停，但對局勢緩和有限；所幸國際油價回檔至八五美元以下。此外，即將公布的重磅財報包括Meta將於二十五日收盤後公布最新業績，緊接著亞馬遜財報二十六日收盤後揭露，最後則是蘋果。先公布財報的微軟，超乎市場預期，盤後上漲六％。而傳聞輝達正在開發基於ARM架構、適用於微軟Windows系統的個人電腦晶片，最快二○二五年發布，輝達上漲但英特爾下跌。

這些重量級個股是撐起今年來標普指數逾十％漲幅的主要動力，一旦財報不如預期，美股恐將再度承壓。而四大指數都先以年線為落底關卡所在。

緊盯美股重磅級財報

值得參考的是，轉眼間將進入十一月，若以二○一二至二二年的十一年間，十一月美股四大指數漲跌機率，蘋果、特斯拉、Meta、亞馬遜、Netflix等重量級公司雲集的那斯達克指數，在十一年間的十一月月Ｋ線全面收紅，上漲機率是百分之百；其次費半指數在十一年中僅一七年收黑，其他十次都收漲，上漲機率高達九成以上，標普亦同；只有道瓊指數十一年中有三次收黑，儘管如此，上漲機率也有七二．七％，可以說十一月是全年上漲機率最高月份。

這次在利空雲集中，是否重演歷史，是可留意的。尤其大多數個股都歷經一段下跌，像是特斯拉季報公布後下跌超過九％、輝達受美國政府加重輸中晶片禁令條件，股價也出現一段跌幅。這些撐起今年美股四大指數上漲的高總市值個股，能否延續強勢至十一月將是重中之重。

今年來俄烏戰爭籠罩，歐洲高通膨率雖下降但還是偏高，原本股市漲幅上漲超過一成的德國及法國，都面臨漲幅收窄，且紛紛跌破年線。新興市場如東南亞、中美洲的墨西哥股市也是在年線之下的偏空走勢。

亞洲股市中跌幅較大的屬中國，雖未遭俄烏中東戰事波及，但製造業外資出走、房產的恆大及碧桂園都出現發債該繳的利息繳不出，中國房產價格下跌及爛尾樓嚴重，外資賣股撤出，年輕人失業率竄高、出國旅遊及外國人入境大幅下降，加上人民幣貶值，工業產值雖上升但幅度不大，似乎需要較長時間調整，反映在深滬股市，更是領先創今年新低，政策上釋金不斷但作用不大，上證指數今年跌幅超過四％、深圳超過九％，情況都慘，近期傳出將由政府出面出資購買指數ＥＴＦ，使得跌深破底的深滬股市稍見反彈，但港股還是偏弱，今年也是負報酬。

韓股在年線之下三周後，傳出十月前二十日，出現近一年來首次出口翻紅情況，主要是靠記憶體漲價，股市小彈；只有日股較強，力守三萬一千點，股市漲幅居重要股市指數第三名。基本上，這次受到以色列被攻擊事件引發中東局勢緊張，使得近期全球股市都下跌，在檯面下談判未見結果前，短線先視為跌深反彈，最好走勢可能是箱型來回。注意觀察油價漲跌，若低於八五美元則股市壓力較小；反之則要小心。

台股代操資金即將進場相對強勢

國際投資氣氛不佳，使得一向是台股旺季的十月份表現也意興闌珊，這次從十二日高點一六八二五點拉回，二十四日一度再創一六一六三低點，外資已連續八個交易日賣超台股，今年到十月二十四日，外資累計賣超台股超過六五○億元，相較之下，本土投信法人累計買超約一九○○億元。內資尤其是ＥＴＦ扮演重要角色，而接下來政府代操資金超過七百億元將進場，所以台股較亞洲其他股市較有支撐。尤其明年元月份總統大選，選前做多意願較強。當然第三季財報陸續公布，以台幣第三季貶值超過三．六％，預估第三季上市櫃獲利將不錯，是主要憑藉所在。使得本周台股再度出現破底反彈。但若是國際股市跌不休，台股也會下跌。

從過去十一年來看，台股十一月上漲次數為七次，上漲機率為六四％，屬中上水準。而近期公布九月工業生產指數八九．六，年減六．七二％，其中製造業生產指數八八．八一，年減七．○一％，雙雙為連續第十六個月衰退。但是產業用電量卻較八月成長一．○五％，研究機構逐漸看好第四季旺季。經濟部分析，去年十月基期偏低，加上國際品牌消費性電子新品陸續上市，以及歐美年終旺季備貨需求挹注，十月製造業生產指數有機會拚轉正。

其中電腦電子產品及光學製品業則有好消息。受惠於雲端資料服務需求，帶動ＡＩ伺服器增產，九月電腦電子產品及光學製品業生產指數創下歷年單月新高，年增三．九三％，已連續三個月正成長，預期十月仍繼續成長。官方認為ＡＩ伺服器風潮應是長期訂單，若觀察伺服器生產價值，七月年成長一．四倍，八月年成長一．八倍，成長態勢驚人，更支撐今年第三季製造業生產動能。這些數據代表ＡＩ供應鏈業績的確正在好轉，只是受到美國新一波ＡＩ晶片禁令後續發展如何還是要注意。

ＡＩ股看輝達股價變化

就在指數跌破九月中旬以來三次低點區一六二一六點附近後，以高價的矽智財族群、ＡＩ代工及供應鏈包括緯創、緯穎、技嘉、廣達、英業達以及零組件光寶科、奇鋐、雙鴻、金像電、台光電、川湖、營邦等帶頭反彈。其中緯創及緯穎是指標所在，緯創是今年ＡＩ行情領先股，也領先見高點一六一．五元，跌幅也是代工股中最深。其後廣達及技嘉創高時，緯創都未跟隨，而後整個族群再一起下跌。另一方面，緯創也是近一個月以來外資回補較多者約五萬張；同時該股融資張數也是從十六．七六萬張減少至十．二二萬張，減幅高於廣達、技嘉，該公司已與輝達討論到下一代ＡＩ伺服器B100基板出貨，只要營收持續向上推升，獲利應可出來，短線日ＫＤ值低檔交叉向上，先看反彈。惟該股也是唯一大股東在高價約一二五元附近大賣持股，若是股價反彈不過此區域，就可視為出貨成功了！

而切割出去的緯穎，這次表現最強，股價幾乎要回到一六七○○點時價位；該公司將從傳統伺服器轉而以出貨ＡＩ伺服器為大宗，主要就是營收能否躍升，外資紛紛調升評等，季線一五八七元不破就屬強勢。

而零組件個股方面，其實融資今年增加都不多，散熱暫居主角，因為ＡＩ伺服器散熱要求嚴格，水冷式將成主流，奇鋐及雙鴻各有優勢。奇鋐營收已領先創高，預估今年ＥＰＳ約落在十二元附近，創歷史新高，融資也大減超過二萬張。站上季線三二九元為轉強訊號。

ＰＣＢ的金像電、台光電、台燿是重心，投信持股不少。金像電領先站上季線二百元，姿態頗高；台光電品質一向被業界所稱讚，預估今年ＥＰＳ約十三元，明年有挑戰二○元機會，四百元附近可以注意。矽智財所帶動的高價股族群以世芯ＫＹ及祥碩為指標。ＡＩ代工及供應鏈未來須緊盯營收以及輝達股價變化而定。

納入ＡＩ功能，ＰＣ買氣回籠

台積電法說會公布第三季ＥＰＳ八．一四元，是相當好成績，且預估第四季營收季增約一成，全年衰退預估應該不會超過雙位數。最重要是資本支出三二○億美元並未調降，對設備如股弘塑等有利。台積電看明年需求將好轉，將是健康一年，尤其ＰＣ及手機需求已漸回籠。先前已提台積電若以九月底收盤價計算，半年後勝率超過八成。再觀察若以過去十一年台積電股價十一月表現，十月底買進，勝率約六四％，十一次有七次月線收紅，與台股大盤機率一樣。

值得注意的是，台積電認為手機及ＰＣ庫存調整不錯，全球手機歷經超過五季衰退，換機潮應會逐漸出現，尤其中國部分預計將好轉，聯發科主攻新興市場，過去一年該股表現不佳，主要就是需求較弱勢，第三季營收季增十二．一％，超越財測，在中國品牌手機陸續推新機下，有助聯發科業績。不過這還要看美國審核晶片臉色。就過去十一年聯發科十一月股價表現，上漲次數高達九次，上漲機率達八一％，算是相當高。

至於ＰＣ方面，疫情當下ＰＣ大賣，在歷經三年後，換機潮應該陸續會出現，這次韓國出口數字轉正，記憶體是主要功臣，記憶體主要用在手機、伺服器及ＰＣ，ＰＣ買氣回籠，且這次加入ＡＩ功能，宏碁就認為ＰＣ春天回來了，對於ＰＣ相關零組件聯陽義隆電、群光、優群等是好消息。這次聯陽股價最先創歷史新高，法人估算全年有機會賺超過一個股本，ＰＥ不高，漸具配息優勢。群光九月營收九一．四億元，創今年新高，以台幣貶值來看，全年ＥＰＳ有機會接近九元上下，以配息率約七二％計算，明年有機會配約六．五元現金，殖利率超過五％，也可能被高股息ＥＴＦ相中，成交量不大，股價正默默創今年新高。而聯陽過去十一年十一月上漲機率高達八一％、績優的聯詠上漲機率亦同，瑞昱漲機率七三％，都是相當高，月底都可一併注意。

第四季進入旺季的汽車外銷ＡＭ大廠，如東陽、堤維西、帝寶、耿鼎等，業績獲利看好。低價的耿鼎預估今年ＥＰＳ有機會賺一．九元，股價不高，近期創新今年高價，替ＡＭ系列留下火種。

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