PC／NB供應鏈春燕陸續飛來了(圖/先探投資週刊提供)

台積電法說會替PC/NB庫存調整已落底背書，包括義隆、致新、鈺太等供應鏈業績更是春江水暖鴨先知，PC/NB景氣可望不再如過街老鼠，科技景氣漸進唱旺。

庫存調整許久的PC/NB、手機，今年復甦時程一再遞延，並阻礙了科技產業鏈營運的回升；不過，繼手機需求在連續三年的低迷調整後，近期開始出現較樂觀的銷售成績，緊接著在進入第四季後，各大研調機構陸續上修明年全球PC/NB出貨成長率，消費性電子產品陸續傳來庫存見底佳音，包括大摩、高盛等外資券商認為，明年上半年後，消費性電子產品庫存重建商機可期，或是驅動整體科技產業重拾成長的主要動能。

明年重建庫存在望

ＡＩ題材投資遭逢逆風，導致台股市場人氣潰散，但過去兩年，景氣如過街老鼠的消費性電子產業，則開始傳來好消息，尤其台積電總裁魏哲家在第三季法說會上強調，ＰＣ、手機兩大應用市場已看到庫存改善的早期跡象，並推斷「目前已差不多是底部」，為PC/NB及手機等消費性電子產業稍稍打了一劑景氣強心針。

不過，第四季雖確認仍是庫存持續調整的一季，對整個科技產業的營運拉動力有限，甚至年底的聖誕銷售旺季也可能告吹，但各研調機構對於明年的景氣復甦，則普遍不悲觀，包括IDC、Garter、集邦科技乃至於外資券商高盛，近期都不約而同上修明年全球PC/NB出貨成長率，進一步預告PC/NB等消費性電子產品景氣將逐漸否極泰來。

庫存調整近尾聲是產業出現拐點的消極因素，而各家機構上修明年全球PC/NB的出貨量預估，主要考量Windows 10即將於二○二五年退場並停止支援服務，及生成式ＡＩ將陸續導入ＰＣ，將帶動替換需求等兩大積極因素，儘管各家機構對明年整體PC/NB出貨年成長率的預估仍僅在低個位數，但多數預估，這一波PC/NB的成長，將一路延續至二○二六～二七年，有利於拉動整個科技產業穩健復甦。

AI PC、Win 11替換潮助攻

Gartner就指出，ＰＣ市場的衰退已經觸底，供應商最壞的情況可能過去，而由於Windows 11的升級，商業ＰＣ市場已經準備好進行下一輪的汰換周期，加上生成式AI PC的助攻，可能會在未來幾年給ＰＣ需求帶來新的推動；ＩＤＣ則指出，具ＡＩ功能的ＰＣ即將到來，商用ＰＣ市場正發生值得注意的轉變，預估從今年起到二○二七年，商用ＰＣ年均複合成長率將達到三．四％，高於整體ＰＣ的三．一％，而在今年出貨大幅衰退的低基期下，ＩＤＣ預估，明年全球ＰＣ出貨年增率將達三．七％。

商用AI PC的成長已備受期待，晶片大廠英特爾（Intel）日前宣布，將於十二月中正式推出原代號為Meteor Lake的Intel Core Ultra處理器，並將協同合作夥伴，開發AI PC市場，預計在二○二五年以前，在超過一億台的ＰＣ上實現ＡＩ應用，包括國內品牌廠華碩、宏碁及指標國際大廠戴爾（Dell）及惠普（HP）都看好AI PC商機，將成為帶動二○二四年ＰＣ產業重返成長的重要因素。研調機構Canalys即預估，隨著x86架構增強ＡＩ功能，預計明年上半年開始，支援ＡＩ的機種將大幅增加，並將進一步推升明年AI PC出貨量上看五千萬台，占整體ＰＣ出貨量近二成，並有效拉動換機潮。（全文未完）

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