根據《財訊》報導，51年前，永光化學工業公司從兩支染料起家，現任榮譽董事長陳定川讓這家公司成為亞洲最大染料廠。更重要的是，不讓美國和日本專美於前，還挑戰高難度的特用化學和電子化學品，目前是台灣最主要的光阻劑供應商。

不是化工科班出身的陳定川，卻有這樣傲人的成就，大家第一個疑問是：如何能培養出這麼高階的技術？陳定川身為礦工之子，儘管品學兼優，他小學畢業後就出外工作，在中華化工從打雜的小工友開始，25年間，因為認真負責而受到重用，從總務、會計、業務，一路做到專業經理人。同時他也半工半讀，畢業於台北商專（現台北商業大學）和淡江大學。

人品勝於專業》正派經營 吸引日廠合作

《財訊》報導指出，1972年，陳定川和弟弟陳定吉，以及日本永光化成等7位股東共同出資400萬元，成立了台灣永光化學工業公司。不料，1973年爆發石油危機，隔年公司財務陷入困境，股東紛紛退股。公司改組後，陳定川接任董事長，自此展現他自己的經營風格；其中最重要的一點，就是正派經營，不喝酒應酬、不給回扣，也誠實繳稅，不做兩套帳。

當時，永光1年生產200噸染料，規模小而且染布鮮豔度不夠，非常需要改良技術；經過輾轉介紹，陳定川有機會拜訪日本中外化成公司的社長若松正。陳定川回憶說：「若松社長先前拒絕了好幾位台灣大廠到日本拜訪的邀約，但他聽說我經營正派，立刻決定和我見面。他大我26歲，我們一見如故。我說『我想參觀工廠』，於是他按鈴請廠長進來，不但帶我去參觀，還當場答應協助我改善現有的兩支染料，並且提供更多技術。」

中外化成之後派了3位日本專家輪流來台，每個人兩個月來一次，一次來10天，整整持續了15年，只收取象徵性的費用。根據《財訊》報導，永光1983年推出反應性染料，是台灣第一家生產高單價的染料，營業額因此大增，顧問群功不可沒。但追根究柢，仍要歸功於陳定川堅持不招待客戶上酒家這樣的「好」事傳千里。

挑戰優於保守》進軍特化品 獲晶圓廠認證

不僅如此，陳定川勇於挑戰，訂下大型化、多元化和國際化的目標。1988年永光上市時，資本額已達到5億元，他決定要挑戰高科技。「當時一位董事勸我『不要去玩那個啦！高科技的東西成功率很低，挑戰是第2代的事，我們這一代好不容易賺這些錢，這樣就可以了，否則投資下去很難回收。』他講的沒錯，不過最後我還是決定挑戰。」