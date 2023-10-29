國際影后章子怡舊愛撒貝寧，憑著俊俏外貌和幽默口才，被封為「央視一哥」，為了讓節目有可看點，他常故意詢問來賓刁鑽問題，如今因為章子怡和汪峰離婚，讓他的過往再度被起底，其中一段訪問天王劉德華的片段被挖出，再度掀起網友熱議。

撒貝寧主持的節目《開講了》，曾經邀請到歌壇天王劉德華受訪，兩人一來一往激起不少火花，像是他詢問劉德華：「如果周潤發和梁朝偉掉進水裡，你只能救一個上來，你會救誰」，面對這進退兩難的問題，劉德華直言：「我趕緊拿石頭把他(梁朝偉)砸了，不要讓他上來」，此回答讓撒貝寧笑到不行，連忙對劉德華表示：「你不要聽到梁朝偉就那麼激動，水裡還有周潤發呢」。

劉德華被問「如果周潤發和梁朝偉掉進水裡，你會救誰」，給出的答案笑翻眾人。（圖／微博）

對此，劉德華從容不迫的回應：「我誰都不救，我會拿個磚頭站在岸邊」，這回答讓撒貝寧摸不著頭緒，甚至不知道如何回應，他接著解釋：「我拿著磚頭站在岸邊，誰來救人我砸誰，這樣我就是影帝了」，此答案立刻讓眾人笑翻，對於劉德華機智且靈敏的反應大感佩服，也讓眾人見識到這位跨時代的天王，私下不為人知搞笑的另一面。