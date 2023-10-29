近年新竹房市相當火熱，連帶租屋市場也是同樣情況，一名工程師發文表示，竹北的套房出租很搶手，就算租金超級無敵貴，要租的人還是非常多，他正在考慮是否要每天從新北開車到新竹上班，但多數網友都說，每天通勤不符合時間成本，有人建議可以考慮租明新科大附近的房子，「租金便宜又不會太累。」

有工程師在Dcard上發文說，他住在新北市，預計12月中會到竹北台元科技園區上班，他原本想在11月中之前找到房子，12月初上班前再搬進去住，但沒想到實際看屋時，發現竹北附近的套房非常搶手，租金居高不下，房東都表示他們的房子位於蛋黃區，要租的人非常多，很多人看房的當下就會訂了。

在此情況下，原PO考慮要買便宜二手車，每天開車從新莊到竹北上班，他無奈表示，北部住久了，難以想像之後住在新竹會是什麼樣子，感覺通勤不方便之外房價又貴，看到一個重劃區附近沒什麼機能就要一坪70萬，他好奇詢問「不知道這樣通勤是否有可能性？」

有網友則建議原PO可以考慮改租明新科大附近的房子，租金比較便宜，距離台元也不會很遠；其他有網友也都認為每天通勤不是好辦法，「開車超級累的，建議還是再找找吧，新埔、竹北舊市區、明新科大，還有很多房子可以租的」、「會累死，上班可能很塞」、「買二手車都可以租房很久了」。