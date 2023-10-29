美國持續管制對陸先進晶片輸出，然而台積電前研發副總、清華大學半導體研究學院院長林本堅分析，該政策無法阻止大陸晶片技術成長，如中芯國際還能以艾司摩爾（ASML）現有舊機台，生產出下一代5奈米先進晶片。對此，前立委郭正亮也表示，隨著大陸晶片自產技術持續增長，拜登政府對於晶片管制政策隨時有可能改口。

據外媒先前報導，華為Mate 60系列手機所使用的7奈米晶片，就是由中芯以艾司摩爾深紫外光（DUV）微影設備生產，而陸方在晶片自產的技術上出現大幅突破，也讓全球半導體業界相當震驚。

對於林本堅的看法，郭正亮昨（27）日在中天節目《頭條開講》提到，三星過去也有表示過類似立場，「限制賣給大陸東西，就是加速大陸半導體自主化」，那現在要相信台積電跟三星高層，還是要相信美國呢？且連蘋果執行長庫克（Cook）都跑去中國喊，「蘋果依然有超過95%的產品仍在大陸製造」。

郭正亮還補充，英特爾(Intel)今年稍早也到大陸成立智能中心，美政府的「去中國化」到底有沒有貫徹；針對美國對大陸的晶片封鎖。郭正亮則強調，「保證拜登的官員隨時改口，就等拜登轉頭」。