大陸廉價電動車只賣2.88萬元（人民幣，下同，約台幣13萬元），日本人好奇為何能賣這麼便宜，名古屋大學教授拆解後發現，扣除相關供應鏈成本，一輛車只能賺88元（約台幣390元），讓他相當震驚，直呼成本太低，日本做不出這種電動車。

日經新聞先前報導，為了解密大陸廉價電動車，名古屋大學教授山本真義團隊公開拆解一輛3.88萬元（約台幣17萬元）的宏光頂級MINI EV電動車，其中最貴的是鋰電池、成本約9000元，幾乎占三分之一，最終估算零件和組裝，總成本約2.69萬元（約台幣12萬元），加上中間相關費用和稅金，一台車利潤只有88元。

再來看內部零組件結構，主要零件幾乎由大陸製造，部分零件來自歐美廠，如晶片、逆變器、充電器等，完全沒有日本製零件。

宏光MINI EV有許多顛覆性設計，如馬達冷卻方式不是常用的水冷式，而是採用空氣冷卻；將直流電變為交流電的逆變器，這一部分的成本降低數倍；逆變器使用壽命設定為8年（或12萬公里），與一般純電動車相比，壽命更短、故障率更高。

這款車成功的秘訣在於使用廉價且不太耐用的零件，雖然容易故障，但修復也方便，就是以便於更換的方式將零件組裝在一起。

大陸電動車如些低廉成本，日本教授也認為，在日本是製造不出這麼便宜的電動車。即使不算人工成本，日本的零件大多要從中國購買，光是運費就要一大筆錢，成本無法壓低到和宏光MINI EV一樣。

陸媒36氪指出，事實上，大陸其他車廠每一輛車利潤動輒上萬元，宏光只賺88元確實相當少，不過，依靠新能源積分政策，上汽通用五菱整體獲利能力尚可。五菱宏光MINI EV上市前的2019年，上汽通用五菱積分缺口為8萬多。 2020年，五菱宏光MINI EV拿到44萬新能源積分，以當時交易價格一分3000元計算，上汽通用五菱積分價值超過13億元。