星座配對哪些人最合拍？《搜狐網》點名有8個組合最適宣結婚，他們看似南轅北轍，其實互補之處不少，有時還因共通性格特質，注定成為真心相愛的夫妻，相伴一生。

▌牡羊＋天秤

牡羊熱情衝動，天秤追求和諧，他們有一共同特質，就是脾氣不太好，相較於牡羊的暴烈，天秤喜歡生悶氣。很多人與他們共處會覺得很累，但這兩人就是很合拍，他們很少會吵架，在一起特別舒服。

▌摩羯＋巨蟹

摩羯做事謹慎，巨蟹極有愛心，彼此對身邊人忠實，但都很執著。兩人其實有許多共同興趣、共通點，不過他們都不愛說話，很多時候感情靠依興趣維繫，只有在談論興趣時，他們才會侃侃而談。

▌雙魚＋天蠍

雙魚和天蠍的緣分來自於擁有熱愛奮鬥的心，他們工作起來就會很投入。很多情侶回家後可能就不管工作了，但是他們不一樣，他們可以就著工作展開話題，所以這一對被認為天生絕配。

▌水瓶＋處女

水瓶跟處女都比較驕傲，他們容易因為他人條件不好，從而拒絕與對方溝通相處。而他們兩個卻是門當戶對，各個方面的條件旗鼓相當。因此兩個人在一起就不會有任何大矛盾，能夠順利走下去。

▌巨蟹＋天蠍

巨蟹和天蠍在許多方面互補，所以生活在一起沒有矛盾，一直以來，巨蟹比較保守謹慎，但天蠍恰恰相反，他們看到一點希望，就會全力以赴，巨蟹跟天蠍的相處，等於把風險平攤了，兩個人很少會遇到麻煩。

▌獅子＋射手

獅子性格活潑開朗，凡事喜歡開誠佈公，恰好射手也是這樣的人，他們說話特別耿直，雖然這樣容易傷人，但在獅子座眼裡，一點也沒問題，兩人相處得很融洽。所以獅子跟射手很有夫妻緣，兩人在一起一定會碰撞出很多火花。

▌雙子＋雙魚

雙子以感覺品味愛情，雙魚也是重情重義之人，兩人相遇感覺對上了，好事就要開始。雙子天生的浪漫情懷，總在最對的時間為雙魚帶來驚喜，他們是一對既真心相愛，又懂浪漫的情侶，走向婚姻也是順理成章，注定相伴到老。

▌牡羊＋射手

牡羊和射手同為火象星座，很容易吸引對方的注意力，兩人性格大咧咧，相處起來特別輕鬆，而且兩人興趣相投，很容易走到一起，最重要的是牡羊和射手會給彼此空間，讓愛情保有一定新鮮度，能夠恩愛幸福下去。