2024大選在野整合未有進展，外傳民眾黨總統參選人柯文哲屬意的副手人選是高雄市前市長韓國瑜，但被翻出柯過去曾說韓讀書少，且韓近日也接連為國民黨總統參選人侯友宜站台。對此，政大國際事務學院教授嚴震生表示，韓粉效忠韓國瑜的支持度不容易轉移，現在柯文哲對韓講這些不敬、負面甚至是批判的話，就算最後藍白整合韓表態挺柯，都很難讓韓粉的票轉移到柯身上。

嚴震生28日在政論節目《週末大爆卦》指出，柯文哲雖然是醫生、教授、有博士學位，但EQ真的不是最高，他自己有學者朋友在立法院從政，但他們也是最不懂運作人際關係和妥協的一批人。

嚴震生認為，柯文哲過去說韓國瑜沒讀書，現在雖改口稱讚「進步很大，可能4年來沒事都在讀書」，仍是對韓的傷害，他分析，可能會有一些韓粉被柯逼到去支持侯友宜。

「侯友宜可能對韓國瑜的交情，給得不夠多，但柯文哲感覺像是在消費韓國瑜，這可能會更加糟糕」，嚴震生提到，想要拉攏一個人，要顧慮其支持者感受，韓粉效忠韓國瑜的支持度不容易移轉，就算最後確定要藍白合、韓本人表態挺柯，都很難把票完全轉移，何況柯還對韓說了不敬、批判等負面的話。