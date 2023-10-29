2025雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽男子45歲組前二李智群（右）、王彰盟競爭激烈。（大會提供）

「定向越野」是2009年高雄世界運動會（World Games）與台北聽障奧運（Summer Deaflympics）主要競賽項目，也是2025年雙北世界壯年運動會競賽種類之一，中華民國定向越野協會及2025雙北世壯運籌備團隊，在28日於台北市內湖區瑞陽里城區進行首場「2025雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽」，Nike跑團教練李智群以15分07秒拿下競爭最激烈的男子45歲組冠軍。

這項首場雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽，競賽場區涵蓋內湖區瑞陽里城區，各組以45歲組報名17位選手最踴躍；70歲組也有9位選手，最年長的選手是報名70歲組的阿嬤選手吳來富，已高齡83歲，選手們身體力行，為2025年世壯運展示「不老勇者」的競賽精神，競爭最激烈的男子45歲級，已經屢積有百場馬拉松經驗的李智群一馬當先，最終以15分07秒奪下男子45歲組冠軍。

「很好玩！很有趣！也很適合全家人來一起玩！」47歲李智群在7月才接觸首場定向越野的比賽，但卻立刻著迷於定向越野賽事，他說：「剛一起跑翻開地圖還楞了一下，竟然找不到自己在哪，幸好後面慢慢就掌握到，第8、9點時也有混淆了一下，但整體表現還算滿意。」

來自板橋的吳來富雖然已高齡83歲高齡也生過重病，但她還是保持1周3天運動的好習慣，首度接觸定向越野雖然沒能完賽，但邊運動邊跟隊友聊天開玩笑，賽後她仍開心的說：「定向越野不容易，光看地圖就看不太清楚，但我還有跑到3個點，特別是起點和終點，代表了我們有始有終！」

有百場馬拉松經驗的路跑教練李智群（左2），拿下2025雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽男子45歲組冠軍。（大會提供）

2025雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽

各組冠軍

男子35歲組盧申泰18分07秒

男子40歲組許永昌20分10秒

男子45歲組李智群15分07秒

男子50歲組鄭旭晃20分29秒

男子55歲組許之華28分51秒

男子60歲組胡永和42分05秒

男子65歲組梁和發39分00秒

女子35歲組張佳祺28分55秒

女子40歲組郭毓倫30分22秒

女子45歲組陳雨詠19分20秒

女子50歲組楊文芬36分55秒

女子55歲組陳麗玟32分27秒