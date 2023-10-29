藍營大咖齊聚相挺！ 侯友宜高雄造勢大會

國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦《高雄萬人造勢大會》，前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、前立法院長王金平等大咖都紛紛出席造勢晚會站台。從空拍圖可見湧進超壯觀人潮，主辦單位稱現場有逾4萬人。有網友看直播時不禁激動表示，「侯友宜口條有進步，越來越穩」。

國民黨28日在捷運鳳山西站旁空地舉辦造勢活動，現場展現團結氣勢，侯友宜在盧秀燕、韓國瑜陪同下手牽手進場，「漢子、燕子、禿子」合體氣氛熱烈，主辦單位稱現場有逾4萬人。除了黨籍市議員、立委參選人外，國民黨智庫執行長柯志恩、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、前立法院長王金平等人紛紛站台致詞。

網友看到現場畫面後紛紛表示，「我們要下架民進黨」、「國民黨要團結力量大」、「侯友宜的口才越來越棒，鄉下孩出身，能有這樣成長，全靠他自己拚出來的，在新北市的政績是有目共睹的，國民黨自己要團結，投給侯總統為治安，能人讓人民安定過日子」、「口條有進步，越來越穩」、「侯市長、盧市長、韓市長最棒組合！侯市長凍蒜！國民黨國會勝利喔」、「我也在現場」。