屏東一名無良獸父，前年（110年）農曆年後某日凌晨，竟色慾薰心染指就讀國小的女兒小馨（化名），撫摸胸部及下體，強制猥褻得逞；去年4月某日凌晨，獸父更加大膽，竟強制性交得逞；111年5月某日凌晨再度逞獸慾得逞；小馨最後崩潰向母親揭發獸父惡行。
法院審理，獸父坦承犯行，審酌被告與小馨為父女關係，被告明知小馨當時未滿14歲，年紀尚幼，不僅沒有真誠愛護，竟利用其他家中成年人不注意之際，為滿足一己之私慾，無視小馨為就讀國小的稚齡兒童。
小馨身心發展均尚未健全，且對性行為懵懂無知、性觀念未臻成熟，被告卻對小馨犯下強制性交犯行，可見法治觀念薄弱，欠缺對他人身體之尊重，主觀惡性非輕。且被告所為破壞小馨對親人間的信賴，並戕害格健全發展。
法官日前依法判決，犯對14歲以下女子犯強制猥褻罪，處刑3年2月。對14歲以下女子犯強制性交罪，共2罪，均處刑7年2月。應執行有期徒刑7年10月。可上訴。
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