吳姓男子 與黃姓女子106年4月結婚，兩人生下一名兒子阿興，但因聽聞親友耳語「孩子不像爸」，經逼問妻子後，才知道是妻子與一名朱姓男子外遇懷孕，吳男根據親子鑑定確認阿興不是自己的種，怒告小王求償100萬，並提出否認婚生子女告訴。

根據親子鑑定報告顯示，阿興是黃女與朱男親生兒子，吳男不滿，朱男當時明知黃女是有配偶的人，卻在婚姻關係還存續時，2人往來過密，甚至發生性行為，還生下阿興，因而請求連帶賠償精神慰撫金100萬元。

法院審理，黃女表示，與吳男長期分居，獨自帶長子住高雄，懷孕期間，吳男有來兩三次探視長子，也知道我懷了別人的孩子，我也有去吳家，向吳男表示阿興不是他的孩子，阿興出生後要去更改阿興的身分，阿興現在已經2歲多，吳男才提請求賠償，已超過法律時效。朱男則表示，吳男請求金額過高。

吳男向法官表示，我一直覺得阿興就是我的小孩，黃女並沒跟我說，阿興不是我的小孩。協議離婚時，有約定長子給我帶，阿興給黃女帶。我每次去高雄找黃女都有性行為，不會懷疑小孩不是我的。

黃女沒有告知我要提否認子女之訴，如果有講，我聽到不會生氣嗎？我可以直接去提告，為什麼那時候沒有提告。我是因為家人在去年（111年）6月左右，在FB看到阿興長得有點不像我，我111年8月才去提告非婚生子女之訴。今年2月10日提起請求損害賠償。

法官審酌，阿興非黃女自吳男受胎所生的婚生子女，阿興親生父親確認是朱男，足證黃女在婚姻關係存續期間，與朱男發生性行為，並生下阿興，已屬逾越交友份際，也逾越有配偶之人所能忍受範圍，2人行為嚴重破壞吳男維繫婚姻之基礎與信賴，黃女、朱男應連帶負損害賠償責任。

法官認，因侵權行為所生的損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾10年者亦同，民法第197條第1項定有明文。法官認定，吳男請求時間並未超過時效，考量彼此身分、地位、經濟能力等，日前判決，吳男請求精神慰撫金以40萬元為適當。可上訴。