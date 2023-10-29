有「不老女神」美名的女星周海媚，過去憑著在馬景濤版《倚天屠龍記》飾演周芷若一角爆紅，保養得道的她不久前卻透露，不想靠醫美技術維持美貌，要做個優雅的老太婆；最近周海媚分享做甜點的影片，過程中低頭溢出雙下巴，但網友意外很贊同她活得真實，反而笑說「福氣點也好看」。

今年12月滿57歲的周海媚，早已淡出演藝圈多年，近年反而經營起社群平台，經常透過微博、抖音分享日常點滴；周海媚私下喜歡做菜，在影片中有條不紊地介紹如何料理，小廚娘形象深植人心，也讓許多粉絲見到周海媚如家庭主婦的一面。

周海媚低頭微微溢出雙下巴。（圖／摘自周海媚工作室微博）

日前周海媚在微博轉發她體驗甜點師，自己下廚製作流行的點心咖啡蛋塔，而她還剪了一頭少女感十足的妹妹頭瀏海，看不出已經要57歲；有眼尖網友發現，周海媚做點心過程中，低頭時側面隱約溢出雙下巴，她的臉蛋原來在這些年也變得更圓潤。

其實不久前周海媚透露，期許自己做個優雅的老太婆，更認為每個階段有每個階段的美好，不打算為了維持美貌去打針整形；如今周海媚超真實狀態，粉絲也都很支持，還紛紛表示，「活成這樣也很幸福」、「不管怎樣都是女神」、「福氣點也不錯啊」。