不少駕駛停等紅燈時，若看到路邊有賣玉蘭花的老人，都會基於助人的心購買。但近日就有一對夫妻，在台中花50元跟阿婆買玉蘭花竟然只拿到一朵，對方更靠一招讓他們沒得討。文章曝光後，當地人直言這個阿婆超有名，惡名昭彰，能閃就閃。

高雄男網友在臉書「爆怨公社」發文表示，和妻子北上台中遊玩慶祝她的生日，到了向上路附近等紅燈的時候，一位阿婆來兜售玉蘭花，基於助人的心態，就向阿婆購買。

阿婆詢問要買50元還是100元的，妻子表示50元就好，但對方又問「要找錢嗎」，似乎不方便找錢，他們就趕緊湊50元給阿婆，此時號誌已經變成綠燈，夫妻倆匆匆付錢後就拿花進來，結果一看對方只給一朵，而且還是爛掉的，讓原PO哭笑不得「妻子還跟阿婆說謝謝」，大嘆阿婆這種做法會害到真正需要幫助的人。

不少網友痛批阿婆：「根本濫用愛心」、「這已經是詐欺了吧」、「這就是為什麼我不買玉蘭花的原因」、「一串50變成一朵50，通膨這麼誇張嗎」、「一堆賣玉蘭花的都馬裝可憐騙錢，實際上根本不缺錢」、「好險不是花100，不然就是兩朵爛花」。

許多台中網友則秒認出阿婆：「7-11外面對吧」、「她在這裡超有名的啊」、「每次都有不少外地人受騙」、「這個阿婆每天晚上都會出現，當地人學乖了，都不會跟她買」、「這位厲害的，都假裝找錢找很久，拖延到變綠燈」、「之前捧場過一次，也是只給一朵，之後就都當沒看到」。