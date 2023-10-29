生活中遇到形形色色的人，有的人對他人嚴格，卻對自己很寬容；也有的人對他人包容，對自己卻很苛刻。《搜狐網》分享摩羯、處女、天秤3星座，對他人包容，對自己嚴苛，這樣的人總能被大家欣賞。

▌摩羯座

摩羯天生不服輸，對自己要求很高，總是希望做到最好。在工作中，他們任勞任怨；在學習中，他們刻苦鑽研；在生活中，他們積極向上，追求卓越。摩羯得學會放鬆自己，不要給自己太大的壓力，才能更好面對工作和生活。

▌處女座

處女追求完美，在工作中，他們一絲不苟；在學習中，他們認真負責；在生活中，他們不容許任何瑕疵。處女要學會接受自己的不足，不要總是給自己太大的壓力，適當放鬆可以讓自己更好過生活。

▌天秤座

天秤追求和諧，在工作中，他們公平公正；在學習中，他們尊重不同意見；在生活中，他們善於溝通，能夠化解矛盾。天秤要學會勇敢表達自己的意見，不要總是害怕得罪他人，適當表達可以讓自己好好與他人相處。