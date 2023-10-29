醫療科技進步下，過去不少需要住院的手術，都已能在門診執行，但卻因著商業保險未與時俱進，病友面臨不住院就無法獲得理賠的窘境。根據調查，高達2成的癌友在治療上自費破百萬，在高齡化、少子化之下，未來的醫療行為更會走向在宅照護，健保署也正規畫「在宅急症照護方案」，「住院」已不能作為理賠的唯一依據，商業保險也應提供門、住診不同設計，才能避免民眾為了治療，從「平民」變成「貧民」。

國人平均持有3張以上商業健康險，但真能支應龐大的醫療支出嗎？癌症希望基金會針對300多名癌友進行調查，詢問抗癌以來的總花費，其中有2成都已破百萬。而主計處統計指出，一般家庭儲蓄為27.4萬元，這顯示自費醫療已是不可承受之重，不只是癌友，其他重大傷病者亦同。

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏說，過去醫療型態多在住院發生，醫療科技進步下，已有過半的醫療可在門診處理完畢。住院省下的費用，已平行轉移到門診的醫療和藥費，應該討論哪些項目屬於「高度替代性醫療項目」。

血液及骨髓移植學會理事長柯博升表示，自己在1995年擔任住院醫師，1996年購入人生第1張保單，1997年買下第2張，因著醫師身分，他認為當時的保障已足夠，且手術還有不少加成。即便如此，10年後他回頭去看，仍會覺得「怎麼那麼糟糕」。到了現在，他甚至開始擔心若罹癌，標靶藥物是否得花上一大筆錢。

「沒人知道20年後的醫療會變得如何」，柯博升認為，保險公司需要進行費率的精算，但現在的問題在於，自費的金額沒人知道，健保署看不到，都分散在各醫院。因此，費率計算時，不能只有政府埋頭去做，要把醫療專業人員納入，且要召集學會、醫療團體，才能預估未來3～5年的走向。

健保署副署長蔡淑鈴說，2002年重大傷病癌症的醫療費用約有65％發生在住院，到了2022年，已降至45％。健保署長石崇良曾拜會金管會，希望金管會理解醫療趨勢已不同，建議實支實付型醫療保單，應對門、住診提供不同的設計。

目前健保署也正規畫「在宅急症照護方案」，未來特定疾病，可由醫師到宅注射抗生素等醫療服務。蔡淑鈴說，門診、居家接受治療已是趨勢，商業保險應不再以「住院」作為理賠的唯一依據。全癌連理事長吳卉汝則建議，可將留院觀察視同住院，即可解決短期住院的爭議。