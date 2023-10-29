振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，溫度變化時，身體調節能力較差的人，可能出現較明顯的血壓起伏，例如老人家、罹患三高、肺部疾病、慢性腎病、有吸菸習慣者，季節轉換時需要特別留意。

陳冠群提醒，清晨是一天中氣溫最低的時段，經過長時間睡眠後，血壓和心跳要恢復日常活動量，會出現大幅度變化，如果本身就有動脈硬化問題，特別容易發生心血管疾病。許多老人家睡眠時間不長，每天清晨3、4點就起床，加上對溫度較不敏感，可能疏忽保暖，需要特別留意。

他也提到，起床時動作較大，容易引發姿勢性低血壓，此時會感覺頭暈，且老人家手腳沒有這麼俐落，可能有肌無力、肌少症等問題，一旦平衡不佳就可能發生跌倒，後果不容小覷。

別等到發生憾事才後悔！陳冠群提醒，季節變化時血壓易起伏，例如夏天血壓較低，到了冬天仍服用一樣劑量的降血壓藥，可能會難以控制血壓，但病人往往沒有自覺；也有些人擔心冬天一直跑廁所，因而減少喝水量，可能導致低血壓，卻持續服用原藥物，也會導致血壓控制不當。

根據國民健康署建議，高血壓患者應牢記「722」量血壓原則，也就是連續7天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一次、每次量2遍，透過定期量測，清楚掌握血壓變化狀況，有助於血壓管理。

但陳冠群觀察到，老人家視力不好，如果沒有家人協助和重視，很難做到一天兩次定期量血壓，門診中10個患者大概只有3人勉強做到，其他多數人都是回診前一周才開始量。

陳冠群呼籲，血壓變化不易察覺，除了每天早晚各量測一次之外，當出現頭暈、頭脹、頭痛時，切勿以為是正常退化或睡不好，務必多量一次，以免忽略了心血管疾病的前兆；若血壓控制不佳，應提早回診追蹤，由醫師評估並調整藥物。