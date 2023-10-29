消基會名譽理事長謝天仁表示，保險公司要賣保單，不是隨便寫一寫，丟給保險局就可以，要有相關的資料做精算。不論是人壽險、健康險，都需經過審查，審查的基礎是風險評估、精算的結果，但現在的重點是精算基礎變動了。

依照《保險法》第64條，要保人對於保險人有任何的行為欺騙，以至於風險評估出現錯誤，是可以解除契約的。「現在為什麼保單經過10年、20年，已經產生了變動，卻沒有處理」？謝天仁批評，金管會保險局拿著保險契約作為擋箭牌，跟消費者「盧」來「盧」去，「老實講，當時評估這些人要住院，因為醫療科技進步，現在不要住院，你就拿『不要住院』跟他說不要理賠」，這些本來就在評估的範圍裡面，怎麼會不用理賠？

2010年，金管會曾提出7項「高度替代性醫療」，包括白內障手術等，都能等同住院手術來給付。謝天仁質疑，發生問題至今已13年，保險局若未督促保險公司處理不合時宜的問題，「沒有失職嗎」？消費者用高額保單買到低度保障，講難聽點就是讓保險公司圖利。

不具名乳癌癌友指出，她罹患第1期乳癌，需化療4次、標靶治療18次，光是醫藥費她就花了130萬，健保僅給付8萬9058點，不到1成，即便取得重大傷病卡，仍然得自費治療。她感慨，台灣的病人就像孤兒，只能哭泣，「因病而窮，因窮而死」，昂貴的醫藥費，讓多少癌友失去了求生存的勇氣。

多數保險公司對癌友是友善的，但也有少數百般刁難，去年更大幅度調高實支實付醫療險的保費。「左手調保費，右手想方設法拒賠」，癌友一個一個放棄治療、失去生命，呼籲金管會保險局、保險業者，應立即對癌症住院的理賠做出統一認定和解釋。