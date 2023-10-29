振興醫院骨科主治醫師溫哲昇表示，這名婦人患有氣喘，平時仰賴助行器走路，某日在公園散步時跌坐在地上，被送到急診室。經X光檢查，婦人的大腿骨骨折，且有明顯的骨鬆問題。

「骨鬆是骨科醫師最大的敵人」。溫哲昇說，傳統的骨頭復位手術，在對位時需要使用骨鉗，但婦人的骨頭「薄如蛋殼」，一夾就會碎，加上需開20幾公分的傷口，大量的出血對心肺功能不佳者、長者來說恐怕承受不起。出血量大，對心臟會有很大的影響，即便輸血，也會出現合併症，因此醫療團隊改採微創手術。

微創手術需自費7～8萬元，相當仰賴醫師的經驗。手術過程會使用X光劑定位，不必開上20幾公分的傷口，傷口越小，恢復也越快。溫哲昇表示，只要長者可接受麻醉，有骨折問題都會建議開刀，否則3～6個月內出現合併症、死亡的風險會比動手術還要高，患者可能因無法行動而出現褥瘡、產生血栓，或出現肺炎等。

民眾若要避免骨折，就要從年輕時存好「骨本」。溫哲昇建議民眾，每日飲用600C.C.的牛奶或豆漿，也可食用乳酪、青花菜、豆腐、魚肉、牡蠣等，補充鈣質。有骨鬆問題者，就要依醫用藥，且平時也要多留心，避免跌倒。