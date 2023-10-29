始終記得恩師、風溼免疫科泰斗高德亨總是視病如親的模樣，國泰醫院主任級醫師陳堃宏也一腳踏入免疫風溼科，至今已經37年，是許多免疫疾病患者的精神支柱，他不僅常為病友舉辦病友會，鼓勵病友及早、持續用藥，就能治療恢復得越好，還在擔任風溼病基金會執行長時，編寫「風溼病就醫指南」，希望透過充足的衛教，讓民眾認識疾病症狀、及早就醫。

陳堃宏說，自己當初會選擇風溼免疫科，是在該科權威高德亨醫師的提攜下踏入，很景仰老師和病人什麼都能聊，加上自己來自中南部，家中務農背景，發現叔伯阿姨等長輩，因為種田，長期不是關節痛就是手都已經變形，自己念中國醫藥大學時也學過針灸，對於診治關節一直都很有熱忱，最後在恩師的一句鼓勵下，就決定踏入風溼免疫科，看似難以根治，治療過程漫長的一個科別。

相較於其他科別可以「根治」，陳堃宏說，免疫風溼疾病，往往是達到讓病人「像正常人」生活，最常告訴病患，「只要今天比昨天好，就是很大的進步」，他最愛舉藝人周杰倫也是僵直性脊椎炎的例子，鼓勵病患，即使生病，和人生成就並沒有衝突。

他也提到，早期類風溼性關節炎只能採取保守治療，減輕病患疼痛，到2000年後，因為生物製劑問世，扭轉治療的態勢，只要能及早診斷及早用藥，生活就可以獲得很大程度的改善。

印象最深刻的是，一名15歲就類風溼性關節炎發作的國中女生，關節痛到整日哀叫，沒辦法上學，讀書、人際關係都受到影響，個性因此消極退縮，但隨著開始服藥，加上後來有了生物製劑，至今一直維持口服藥物，健康有了好轉，日前結婚，還特地來通知陳堃宏，她要結婚了，如今已經40歲，是教會裡熱心助人的義工。

極有耐心的陳堃宏，還有一個已經維持超過十年的興趣，就是攝影，周末時，他會和太太一起登山，沿途他會拍下所見的美景，近日還在國泰醫院院內舉辦攝影展，20多幅作品，記錄了他一路見過的人生美景。