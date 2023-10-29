民航機滿座時乘客可達好幾百人，然而前一個航班降落到下一個航班起飛之間的整備時間很有限，新冠肺炎疫情發生以來，機艙衛生成了旅客最擔心的問題。一名女空服員日前在網路論壇透露，旅客登機之前的航機整備階段，機艙廁所僅「迅速擦拭乾淨」了事，絕大多數空服員會盡量避免進入乘客用洗手間。

英國《每日郵報》25日報導，網路論壇Reddit本月23日有個署名sassy_chick01的33歲女空服員在「有問必答」（Ask Me Anything）討論版答覆各方網友提問。有人希望她如實答覆「飛機到底多髒？廁所呢？」，她直白回應：「飛機很髒，他們並沒有消毒。在前後兩個航班之間的時間，廁所基本上只是用很快的速度擦乾淨而已。」

另有人問：「你會去機艙乘客用的洗手間上廁所嗎？我好像從來沒看過空服員使用客用廁所。」sassy_chick01回答：「對，我們不會去使用客用廁所。如果情況允許，絕大多數空服員會避免進入客用廁所。」

這名空姐的說法並非空穴來風。《富比世》雜誌曾報導，2015年有一項調查顯示，機艙客用廁所的馬桶沖水按鈕，每平方吋有265個細菌菌落單位（CFU）。

廁所細菌多不令人意外，卻非飛機上最不衛生的地方。《富比世》引述的上述調查列出機上乘客會接觸到最髒的13處位置，最髒的是椅背後方的餐盤，每平方吋CFU高達2155，是馬桶沖水鈕的8.13倍。第2名至第13名依序為：座椅頭枕、椅背置物袋、廁所門鎖、廁所、座椅頂端、機上雜誌、座位上方通風孔、座椅安全帶搭扣、機艙內壁、娛樂用螢幕、座椅扶手、地板。

然而旅客很難不去觸碰上述「細菌窩」，例如椅背後方的餐盤。專家建議，用餐前先以抗菌用品或消毒水擦拭餐盤。航空公司在機艙內提供的毯子與枕頭僅於當天第一個航班載客前處於清洗乾淨的狀態，此後的每個航班結束服務時，後勤人員只會把毯子摺好，接著就提供給下個航班的乘客，專家認為最好避免使用。

此外，整個航程途中務必把消毒手部用品放在隨手可取用之處，以隨時保持手部衛生。

有網友附和：「所以我總是盡可能搭最早的航班。」另一名網友說：「我會自備拋棄式手套，還有酒精擦。」也有人表示：「我不敢用手直接觸碰馬桶沖水按鈕，而是拿著衛生紙間接去按沖水鈕。」