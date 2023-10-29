以色列國防部長今天宣布，針對哈瑪斯的戰爭已「進入新階段」，大規模轟炸加薩走廊。以色列總理尼坦雅胡表示，隨著以軍擴大對加薩地帶的地面軍事行動，以軍針對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的第二階段戰爭已經開始，他並形容「這是以色列的第二次獨立戰爭，目標非常明確，就是要瓦解哈馬斯」。哈瑪斯則要求釋放所有巴勒斯坦戰俘，以換取3週前擄獲的以國人質。

尼坦雅胡預告，這場戰場將會「漫長而艱難」，會盡力將人質帶回家，以色列最終會取勝。對於土耳其總統艾爾段表示，哈瑪斯不是恐怖組織，而是一個為保護自己土地而戰的解放組織，指責以色列犯下戰爭罪。尼坦雅胡強調，以軍是世界上最有道德的軍隊，正採取預防措施保護平民，反批哈馬斯利用平民作為人肉盾牌，包括以醫院作為指揮中心，犯下反人類罪行。他直接點名哈馬斯9成的軍事資金來自伊朗。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯發聲明，呼籲阿拉伯國家領導人舉行緊急會議，討論加薩局勢。阿巴斯批評，以色列不單沒有遵守聯合國的相關停火決議，而且繼續擴大對加薩的地面軍事行動規模，他呼籲國際社會承擔責任，保證人道援助物資順利進入加薩。

這場戰爭自從10月7日爆發以來，加薩衛生部門表示，當地至少有7703人喪生，其中包括3500多名孩童。這是2005年以色列單方面撤出加薩走廊以來當地的最高死亡人數。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）警告，「加薩的大規模地面行動可能帶來災難性後果」，多達「數千名平民」可能喪生。