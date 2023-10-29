高雄市「金秋條貓的部屋」是殘貓的中途之家，但動物沒有健保，癱貓醫療費用極為可觀，每隻殘貓初步救援往往都要6萬元起跳，熱心的闆娘「呆媽」為確保每個殘缺生命的生活品質能維持，咬牙苦撐，不斷變換經營方針，將貓旅館經營得有聲有色，成為當地眾所皆知的特色貓咪寄宿點之一。

走進金秋條，就有熱情親人的貓咪迎上來喵喵叫，但有的貓咪少了眼睛，有的包著紙尿褲、還拖著兩條腿在地上爬行，看來令人心疼不已。呆媽開店4年來，目前店內有8隻正常貓咪和9隻受過傷的殘貓或癱貓在此快樂過生活。

面對癱貓龐大的醫藥開銷，呆媽仍用甘之如飴的態度陪伴這群「折翼天使」度過殘餘「貓生」。（圖／宋岱融攝）

「社會上需要一些比較呆的人，多做一點感覺不賺錢的工作。」呆媽坦言，雖然希望殘貓能越活越久，但經濟壓力也是沉重負擔，面對如流水般付出去的鈔票，她只好自嘲「比較呆」，才能將困境以甘之如飴的方式去笑看面對，而她的家人對她的決定也都予以支持。

呆媽說，金秋條中途之家的成立，除了希望能讓殘貓獲得一線生機，也是希望能讓有意認養者能更近身了解「癱瘓貓咪」，讓「傷殘」不再成為認養的阻礙，每隻貓咪都能找到好歸宿，因此認養者也必須透過她精挑細選，確保每個認養人的經濟及生活環境是否足夠負擔起癱貓的餘生。

「我很重視品質，我希望來這裡的生命能夠很自由，而不是侷限在窘迫空間。」呆媽透露，低調經營貓旅館及中途多年，最擔心的還是曝光太多，導致一堆人將殘貓都往這邊轉介，因為數量過多恐會讓她分身乏術陷入困境，因此還是希望能有善心單位多幫助消化。

呆媽平時也有開設課程讓民眾前往學習，希望能透過微薄之力，讓殘貓照護的技能廣為人知，讓愛貓人士除了「愛心」，能更有「恆心」，才能使得癱貓的照護之路更加寬廣，幫助更多殘破的生命找到出口。

呆媽除了希望能讓殘貓獲得一線生機，也開設課程期盼有意認養的人能更近身了解「癱瘓貓咪」。（圖／宋岱融攝）

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