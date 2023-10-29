藍白合預計本周進入政黨協商階段，但就目前看來，雙方仍各有堅持，媒體人吳子嘉認為，國民黨這次若輸掉總統大選，黨主席朱立倫恐得下台，而比較合理的接班人選是台中市長盧秀燕。

針對藍白合近日發展，吳子嘉28日在《董事長開講》直播時表示，我們國家有很多事正在推動，但朱立倫卻在談金溥聰，於選總統的最後一、兩個月中，全未談國家如何進步，反而是「歪樓」、扯一些有的沒的。

吳子嘉接著點出，民眾黨總統參選人柯文哲也沒有提出任何主張，反而是提出問題來回答問題，比如接受專訪時談台積電、半導體產業，完全沒辦法提出論述，對護國神山知識之淺薄令人駭異。

而在節目中，有網友好奇發問，萬一這次總統選舉國民黨輸掉，會變成怎樣？吳子嘉認為，到時朱立倫恐要下台，而現在最紅的雖是高雄市前市長韓國瑜，但韓不會去接黨主席，因為沒錢就沒辦法當，「比較合理的是台中市長盧秀燕，她會冒出頭，而進入女力主政時代。」