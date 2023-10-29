國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄鳳山舉辦萬人造勢晚會，站台卡司陣容堅強，除了侯與台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜再度合體，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平等重量級人士也登台助講，現場湧入4.5萬人。港媒分析認為，國民黨力拚高雄造勢，有拉抬南台灣藍營選情、藉韓國瑜之力凝聚泛藍選民、號召南部派系歸隊等3目的。

針對侯友宜在鳳山舉辦的萬人大造勢，港媒《中評社》29日發表評論指出，第一個目的是要積極拉抬國民黨在南台灣選情，濁水溪以南地區為國民黨艱困區，藍營小雞選戰打得辛苦，國民黨鎖定南台灣人口最多的高雄市傾全力造勢，對國民黨在南部選情可望產生加分效果。

第二個目的則是藉韓國瑜之力，凝聚泛藍選民。該評論提到，韓國瑜2018年參選高雄市長時，颳起韓流旋風，其中又以高雄三山（鳳山、旗山、岡山）造勢創造驚人聲量，鳳山正是起馬砲；而韓在侯友宜每場萬人造勢都現身站台，也有助化解過去深藍族群對侯的疑慮。

至於第三個目的，是要號召南部派系歸隊。評論點出，侯友宜高雄大造勢成果豐碩，王金平的助力相當大，這場造勢展現派系動員能力，有助於號召南部派系歸隊；另外，嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴站台，也都有訴諸派系支持的意味。