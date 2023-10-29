原本還在閒聊、滑手機的學生，看到眼前大螢幕畫面全都停下動作，驚訝不已。(圖／取自陸網)

大陸湖北長江大學荊州校區25日舉辦反詐騙講座，未料要播放的宣導影片變成A片，底下百名學生全都看呆，輔導員與師長們手忙腳亂衝到筆記型電腦旁邊，急忙關掉視窗，但已被同學錄影下來。

25日長江大學荊州校區舉辦反詐講座「校園反詐我當先，孤注一擲不可行」，欲教導學生反詐知識，百名學生入座後，輔導員準備播放影片，未料大螢幕上播放的竟是一男一女正在「後入式」的片段，原本在底下聊天、滑手機和發呆的學生全部停下動作，盯著大螢幕看，還有女同學訝異到摀住嘴巴。

A片事件後，班級幹部下封口令，要求學生禁止外洩，若有拍攝影片要刪除，但仍遭外流。(圖／取自陸網)

在場師長和輔導員也都嚇壞，急忙衝到播放的筆記型電腦關掉影片。事後班級幹部們對全體同學下封口令，表示原因為系所人員電腦中毒，若有人拍攝影片立即刪除，但仍有同學外流，一傳十、十傳百，傳遍各地大學：「真是好老師，不僅教反詐，還教性知識」、「當天有在微信看到，還以為是P的」、「老師是愛國的，還放國產片」、「我X！兄弟們吃大瓜啦」，甚至有高手很快就神出原片，為韓國一部三級片，並放出片源。

校方得知後立即展開調查，懲處筆電持有者沈姓輔導員，沈男則表示螢幕出現自己沒有下載不雅影片，不久前筆電才借給別人，懷疑是借用者私自下載影片，才會前導片一播完就突然跳到不雅片段。