不少外國人來台灣，大讚台灣是適合移居的國家，一名男子表示，在路上走沒幾步就會看到檳榔渣、交通宛如行人地獄、房價高且低薪，只剩下老醜臭可以形容，問台灣真的適合居住？不少網友說，台灣雖有不少缺點，但光是走在路上不會被搶，就已贏一堆國家。

原PO昨（28）日於PTT八卦板指出，不少YouTuber或談話性電視節目都說台灣治安不錯、民眾有人情味，就連美國知名演員湯姆‧克魯斯都大讚台灣適合居住，但原PO在路上經常看到檳榔渣、交通制度更讓用路人膽戰心驚，他還提到低薪、高房價等問題，「台灣的環境真的適合居住？」

貼文讓不少網友參與討論，「雖然我也覺得這些事很爛，但跟走在路上被搶、被偷比起來，台灣確實好一點」、「治安好、健保好，超棒」、「適合居住啊！到處都有便利商店」、「光是醫療方便性，就贏一堆國家了。」

但也有人點出台灣的缺點，「台灣氣候太爛了，太潮濕」、「天氣太熱」、「台灣就老、醜、臭，唯一優點外食便宜，雖然都是澱粉」、「整天喊台灣適合居住的人，都住在國外。」