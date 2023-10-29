主持天后陶晶瑩和小她5歲的李李仁結婚18年，育有一雙子女，分別為17歲女兒荳荳和15歲兒子小龍；日前夫妻倆參加兒子的校慶，怎料擺攤卻遇上大雨攪局，於是夫妻倆親自下廚幫忙，一站就是3小時。

陶晶瑩28日在社群發文分享，當天她與李李仁參加兒子的校慶活動，兒子班上擺攤賣炒泡麵，因此以諧音「下麵（下面）」取名；但過程中室外突然下起大雨，更出現跳電的狀況，因此她與李李仁便出手幫忙負責掌廚，因此光煮麵站了3小時，完全沒有時間逛其他的攤位。

接著，她透露，當她炒完泡麵時，老師還遲遲不讓她離開，正感到疑惑時，才發現班上一起訂了一顆大壽桃要幫她慶生，讓她感動直呼：「萬分驚喜！謝謝溫暖的老師同學和家長，好難忘的校慶！」然而，網友見狀也紛紛留言「好巨的momo！好給力！超有誠意」、「來陶子的品種是壽桃」、「Happy Birthday 陶子姐」。

事實上，陶晶瑩今年5月曾到兒子學校演講，而擁有豐富主持經驗的她卻相當緊張「因為兒子坐在台下，老媽難免緊張！」加上台下聽眾都是青少年要舉好的例子引起台下共鳴，實在很考驗講者功力，所幸台下學生反應相當好，讓她鬆了一口氣，兒子事後也稱讚：「媽，整體來說還不錯」。