台中有人假冒通訊行業務，誆稱可助申辦手機等話術行騙，受害的大學生遍及中台灣，目前已確認有89名學生遭詐騙。警方昨拘提林姓主嫌及林姓3C店老闆到案。其中林姓主嫌曾涉犯多項前科，過去紀錄也曝光。

警方查出，27歲林姓主嫌曾有偽造文書、詐欺前科，2017年因缺錢盜用堂兄弟身分，把堂兄弟的土地設定抵押借款337萬，最後依偽造文書判6月徒刑。另外，2014年也曾將自己帳號交給詐騙集團當人頭帳戶，被判拘役55天。

據了解，林姓男子假冒是通訊行業務員，專門尋找大學生當目標下手行騙，佯稱只要申辦手機或購買筆電腦等3C產品，並依流程填寫無卡分期貸款合約書，就可以馬上拿到5000元現金，吸引許多學生填寫資料申辦，直到事後沒有拿到錢，才驚覺受騙。

針對中部地區大量的學生遭到詐騙，台中地檢署檢察官，昨（28日）指揮警方持搜索票，前往林姓主嫌及3C店老闆的住處、公司等處所搜索，並在現場扣得相關證物，並將2人拘提到案釐清案情。

台中檢察官指揮警方昨天上午搜索位於西屯的3C店家，拘提林姓業者及林姓業務員2人，查扣手機、電腦、現金、存摺及購買合約書等證物，追查金流，目前正擴大偵辦釐清案情。

據悉，林男自稱某3C產品店員，請學生幫忙做業績，簽約分期貸款購買筆電、手機，就可獲獎金5000元，不少學生最近接到融資公司催債才知上當，台中市逢甲、東海、靜宜大學及弘光、嶺東、僑光等科大約有近百名學生被害，各損失金額5萬至10多萬元不等。

台中地檢署檢察官張富鈞指揮市警察局第六分局 、刑事警察大隊，搜索位於西屯路的3C店家及34歲林姓老闆及27歲林姓業務員的住處，扣得 手機、電腦、現金、存摺、3C產品購買合約書及相關證物等，並拘提2人調查釐清案情，並擴大偵辦是否有其他涉案人。