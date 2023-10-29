迪士尼動畫電影《白雪公主》被翻拍為真人版，近日宣布上映時間延後至2025年，且釋出首張電影劇照卻爆出爭議，由好萊塢女星秋曾格勒(Rachel Zegler)重現白雪公主，不過五有許多人認為她與「白雪」形象十分不搭，且7名小矮人竟然是用電腦特效生成，並非請侏儒症演員飾演，許多觀眾認為應該多給予侏儒症演員演出的機會。

《白雪公主》原定於 2024 年 3 月上映，但因演員工會仍持續罷工而延至 2025 年 3 月上映，但其實《白雪公主》自決定翻拍真人版後引起的爭議不斷，尤其是迪士尼決定只選用一名侏儒症患者演員馬丁克雷巴(Martin Klebba) 來扮演所有小矮人，從劇照中看得出來克雷巴可能以某種方式進行了電腦生成，變化出七種相似但相異的容貌。

First look at ‘SNOW WHITE’, starring Rachel Zegler and Gal Gadot.



In theaters on March 21, 2025. pic.twitter.com/C9OXfIMZG2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 27, 2023

據悉，真人版《白雪公主》不再強調「7個小矮人」的元素（動畫版原文片名為「白雪公主與七矮人」），迪士尼曾經考慮以7個「神奇生物」代替小矮人，主要想避免侏儒症刻板印象，但這一決定也引發了爭議，許多人認為應該給予侏儒症演員演出的機會。所幸，電影已延至2025年上映，製作團隊可以繼續調整作品，確保作品角色的多元化和反刻板印象的呼聲能達到觀眾期待。

事實上，主演白雪公主一角的女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）曾主演名導史蒂芬史匹柏的電影《西城故事》，由於她是拉丁裔，黝黑皮膚引起網友討論不符合白雪公主的設定，並傳出她歧視並區別對待一名亞裔博主，出演前便爭議不斷。

此外，瑞秋曾格勒竟口出狂言，認為《白雪公主》中的王子就是一名跟蹤狂，她坦承自己討厭1937年的原版動畫電影《白雪公主》，稱劇情極度詭異，小時候看過一次就不想再看了，直到拿到白雪公主這個角色才重新看，此言論引起強烈反彈，好萊塢知名公關卡拉·斯佩特 (Carla Speight)表示迪士尼需要謹慎面對演員發表自我觀點這件事，這可能會對電影銷售產生重大影響，「畢竟迪士尼過去一直塑造成夢想成真的地方，但從未定義夢想該是什麼樣子，他們的演員也不應該如此」