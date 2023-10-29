侯友宜鳳山造勢！柯志恩憶參選「這些事」 高喊：再創庶民奇蹟！ @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜昨（28）於高雄鳳山舉辦萬人造勢大會，不僅前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕出席，國民黨智庫執行長柯志恩也現身助講。柯志恩提到，鳳山是5年前韓國瑜讓全台第一次見識到庶民力量的地方，也是她去年舉辦第一場大型活動的寶地，她希望鄉親能當侯友宜後盾、再創庶民奇蹟。

侯友宜昨在造勢會場中提到，要完成5年前韓國瑜在高雄沒有完成的事，承諾打造高雄成國際大都市，打擊黑金、反貪污，他強調一生中只有一個最重要的目標，就是團結中華民國；這場活動現場湧入超過4萬名支持者，場面相當震撼。

對此，柯志恩昨於臉書提到，鳳山是五年前韓國瑜讓全台首次見識到庶民力量的地方，也是她去年舉辦第一場大型活動、第一次街講，並公開向鄉親許諾長住高雄的寶地。柯志恩回憶道，去年參選高雄市長，在沒有資源、起步最困難的時候，高雄鄉親、地方頭人和所有議員參選人，當她的後盾並相挺到底，才能在最後創造近53萬張選票。昨晚回到創造人民奇蹟的鳳山為侯友宜助講，柯志恩盼鄉親的力量和溫暖，可以做侯友宜後盾，再次創造庶民奇蹟。

柯志恩表示，2024是戰爭與和平的選擇，也是台灣榮枯興衰的選擇，當號稱清廉勤政愛鄉土的民進黨，變成黑金舞弊倒廢土的政權時，就是善良台灣人民挺身而出之時，不僅要下架貪腐無能、集體墮落的民進黨，還需要選出真正能帶領國家進步發展、維持兩岸和平的侯友宜。

「這不是一個政治人物的期盼，而是一位愛台灣的女性、母親的衷心期盼」，柯志恩喊話，不要讓民進黨的惡，蓋住台灣人民的光，鄉親要相信她，也要相信侯友宜，更要支持真正愛高雄、愛台灣的國民黨立委參選人，一起找回民主自由、成長均衡、公平開放的台灣。