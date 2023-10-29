最近天氣溼冷，不少家庭會用除溼機提高家中的舒適度，台電表示，使用除溼機前須確認3件事，包括清潔濾網、關閉門窗、擺對位置，並搭配電風扇使用，更能提高除溼機效率，尤其是濾網建議2至3周要清理，一年可省下8%用電。

台電昨（28）日於臉書粉專指出，天氣轉涼，除溼機準備開工，但開機前得先確認3件事，包括清潔濾網、關閉門窗和擺對位置等。台電表示，久久沒用除溼機，會讓灰塵附著堆積，若髒污累積在濾網上，不僅除溼效率變差，也會影響室內空氣品質，建議2至3周定期清理除溼機濾網，一年可省下8%用電。

台電說，關閉門窗是為了降低室內溼度，開除溼機若門窗沒關，會讓室外溼氣繼續流入，溼氣除不完，除溼機會更耗電；另外擺對位置也很重要，除溼機的使用效果與擺放位置關係密切，要放在室內空間中央處、空氣流通的空間及平坦的地方。

台電強調，別把除溼機當邊緣人，放在牆邊或角落空氣較不流通的位置，會影響除溼機散熱功能，此外使用除溼機還可搭配電風扇或循環善使用，除溼效果會更好。