受東北季風影響，氣象署表示，今晨最低溫在苗栗通霄18度，今天到周二北部、東半部有雨，桃園以北濕涼，高溫約23至25度，低溫20度，尤其周二（31日）東北部地區有局部較大雨勢發生機率，直到周三東北季風減弱，降雨範圍縮小。

氣象署指出，今天（29日）仍受東北季風影響，水氣稍減少，降雨以迎風面為主，北部及東半部仍有局部短暫雨，午後南部地區及山區有零星短暫雨，中部地區多雲，午後山區有局部短暫陣雨；桃園以北及宜蘭、花蓮天氣仍稍涼，高溫約23至25度，其他地區27至30度，南北溫差仍較大，至於各地低溫約20到23度。

氣象署指出，周一、二（30日、31日）東北季風影響，桃園以北及東半部地區局部短暫雨，風向以偏東風為主，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，南部零星降雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨；北部降雨減少，氣溫漸回升。

周三（11月1日）東北季風減弱，降雨範圍縮小，大台北、東半部地區及恆春半島仍有雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有短暫雨。周四至周六（2至4日）各地多雲到晴，白天溫暖偏熱，僅東半部地區及基隆北海岸、恆春半島有短暫雨，午後中南部山區零星雨。