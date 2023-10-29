納干諾(左)與泰森福瑞互相出拳。（路透）

納干諾(右)被泰森福瑞左拳打中。（路透）

FRANCIS JUST KNOCKED DOWN TYSON FURY



pic.twitter.com/rf6EjwDde4 — Janty (@CFC_Janty) October 28, 2023

WBC世界重量級冠軍「吉普賽之王」泰森福瑞（Tyson Fury）在沙烏地阿拉伯拳擊擂台大戰前UFC重量級冠軍「一拳超人」納干諾（Francis Ngannou）。比賽出乎外界預料，身為超級熱門的泰森福瑞挨了重拳倒地，還在後半段比賽一度屈居下風。雖然最後泰森福瑞打滿10回合取得判定勝利，但這場比賽完全展現了納干諾的強悍力量。

這場比賽就如先前的幾場跨界對決，格鬥選手在前幾回合搶上風，但第5回合之後是拳擊手擁有體力優勢。納干諾把握開賽體力充裕的時候，第3回合結束前一發左勾拳打倒了泰森福瑞，這是泰森福瑞生涯第7次倒地，不過他永遠都能再爬起來並且從未被擊敗。

第5回合開始納干諾顯現疲態，泰森福瑞試圖奪回比賽控制權，不過納干諾在第7回合切回左撇子打法，讓泰森福瑞進退失據。這場比賽不是冠軍戰，也不是12回合或15回合的比賽，所以還不是泰森福瑞的全部實力。最終泰森福瑞以96比93、95比94、94比95的分歧判定險勝。

納干諾自幼的夢想就是打拳擊，但因為貧困而轉向格鬥界發展，他以格鬥史上最重的鐵拳聞名，綽號「終極戰士」（知名電影裡的外星獵者）。為了一圓拳擊夢，剛滿37歲的納干諾毅然撇下UFC王座前進職業拳擊擂台，如今他用拳頭告訴世人，他當初沒來打拳擊不僅是他個人的損失，更是整個職業拳壇的損失。