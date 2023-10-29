34歲南韓歌手Jessi（扈賢珠），憑藉多首洗腦歌曲〈Nunu Nana〉、〈What Type of X〉、〈ZOOM〉走紅，個性直爽嗆辣的她，深受粉絲喜愛；而她今年首度參加高雄啤酒節時，叫粉絲教她「台灣國罵」，如今返韓3個月的她，不只推出新曲〈Gum〉，更在錄影現場飆出「台灣國罵」笑翻眾人。

Jessi日前到網路節目《Look Me Up》宣傳新歌〈Gum〉，過程中她回顧自己過去的發言及影片，當她看見自己在海外的演出片段時，她透露，自己到各國表演都會請當地粉絲教她髒話，更舉例自己到泰國、台灣、菲律賓等國家，都會學習當地的髒話。

然而，她提到在台灣演出時，自己向粉絲詢問髒話念法後，當場現學現賣，更滿足粉絲被罵的心願，在節目中她也配合手勢輔助重現飆罵過程大喊「You看！」，笑翻現場工作人員。

事實上，Jessi今年在高雄表演，不僅罵髒話炒熱全場氣氛，唱到〈Gucci〉時更不顧形象，大翻白眼、比中指，唱完時還笑喊：「Oops！我的屁股好像露太多了」此外，貼心的她唱到一半向工作人員要水發給粉絲，不過和她要水的人太多，讓Jessi直呼：「我不是來送水的！」更不忘現學現賣大罵：「看」再次嗨翻全場。

影片嵌入自1theK Originals - 원더케이 오리지널 YouTube

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