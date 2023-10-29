民進黨立委趙天麟日前被爆出與大陸女子發生不倫戀後，退出高雄市第6選區立委選舉，由同黨高雄市議員黃捷接棒參選。對此，國民黨台北市立委參選人羅智強認為，黃捷的對手、國民黨高雄市議員陳美雅有機會贏得立委選舉，因為黃在陸戰敵不過陳，在空戰上也討不到便宜，此外，由於該選區中有文教區，趙天麟的緋聞恐會對選情造成影響。

黃捷昨（28）日受訪坦言，在接獲自己將接棒趙天麟參選的消息時，當下感到相當緊張，不過，仍會尊重黨中央、提名小組、中執會的決議。黃捷強調，如果中執會確定通過徵召令，她一定全力以赴、勇敢承擔。

羅智強昨在政論節目《新聞大白話》表示，陳美雅有機會當選高雄市第6選區立委，首先，黃捷是跨區選，她在當地沒有陸軍，需要重新組織勢力，反觀陳，她在地方的經營相當紮實，在陸戰方面，黃恐撿不到什麼便宜。

羅智強接著說，民進黨會選擇派黃捷出戰，是想靠著空戰取勝，然而，陳美雅的空戰實力也不弱，她的監督、問政相當有口碑，是國民黨在高雄的女戰將，儘管全國知名度稍低，但在地方的知名度絕對勝過黃。

最後，羅智強提到，高雄市第6選區中的苓雅、新興、前金是文教區，由於選民結構的特殊性，當地人會在意這次趙天麟爆出的不倫戀。羅智強也指出，趙天麟退選後曾在臉書發文大力讚賞黃捷，但黃卻沒有去留言，這說明就連她都認為，趙的緋聞會有負面影響。