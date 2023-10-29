一名20歲大學生小美，透過包養網站結識一名中部富商，富商不但以每月10萬元包養，還將妻子的賓士、BMW轎車送給小美，兩人四處出遊嘿咻，甚至拍婚紗，不倫戀長達三年，直到某次正宮意外懷孕，與丈夫去做產檢時，在丈夫手機內發現兩人私密影片，才驚覺丈夫出軌，氣得對小美提告300萬。法院審理後，判小美須賠償正宮100萬元，全案可上訴。

根據判決書，正宮向法官控訴，自108年起老公就與家人互動冷淡，她形同過著偽單身生活。但111年她意外懷孕，某次產檢等待醫師看診時，查看老公手機，竟然發現她與一名女子的私密影片。

經正宮調查，發現老公在108年起就與女大生小美密切交往，而小美在知道男方有婚姻下交往，發生不計其數之性關係，「愛的足跡」遍及全臺各地，而小美為宣示「主權」，至每一出遊景點均會留下舉止親密的合照。

正宮更發現，兩人交往期間，丈夫固定以每月新臺幣10萬元包養，小美甚至向丈夫要求將她所使用之「BMW」與「BENZ」名貴轎車讓她使用，小美取得車輛後隨即放置社群平台炫富，大言不慚向網友佯稱是自己的車，誇張行徑令人咋舌。

另外小美與丈夫兩人不但在全省各地出遊嘿咻，甚至在她床上發生關係，小美更會應丈夫要求穿上緊身短裙增加閨房情趣，兩人完事後還留下影片日後回味。即使小美不在丈夫身邊之時，仍時常傳送裸弄身體之照片及影片給丈夫，還聲聲嬌嗔「老公」、「寶貝」呼喚。

更大膽的是，小美還要求丈夫拍攝大量「婚紗照」，拍攝期間還對丈夫表示「可到國外辦理結婚，這樣就不會有重婚罪疑慮」。正宮見到丈夫手機留有「婚紗照」，氣到險些流產，小美的母親還跟丈夫說要跟她在一起才是魚跟水，氣得她提告求償300萬。

法官審理後認定，小美的行為明確侵害配偶權，且兩人不當交往期間長達數年之久，造成正宮精神痛苦，因此考量雙方身分、社會地位及經濟狀況等因素，判小美須賠償100萬元，全案可上訴。