屏東市29日清晨驚傳住宅火警，屏東消防局出動17車36人前往搶救，消防隊員在五樓鐵皮加蓋後方救出1男1女，但2人當場無生命跡象，分別送往屏東醫院、屏基急救。其中女性急救後宣告不治，男子急救後恢復生命徵象轉國軍高雄總醫院左營分院，目前屏東縣消防局仍在調查起火原因。

屏東消防局指出，29日4時31分獲報屏東市民享路住宅火警，當下出動屏東、屏二、麟洛、九如、特搜大隊、第一大隊、秘書及代理局長，共計16車36人前往搶救，由代理局長李彬正爲指揮官。

4時37分，屏東分隊抵達現場後回報，1樓全面燃燒，因此立即出水搶救並逐層搜索，火勢終於5時16分熄滅。

李彬正說，同仁在5樓救出2名傷者，分別為年約30歲的男子、以及40歲的女子，但2人都當場無生命跡象，分別由屏東及屏二分隊救護車送往屏東醫院及屏基急救。

李彬正說，目前初步研判起火點在1樓，詳細起火原因尚待調查中。

屏東消防表示，屏基指出，女性傷者已宣告死亡；屏東醫院則稱，男性傷者經急救後恢復生命徵象，轉院至國軍高雄總醫院左營分院救治。