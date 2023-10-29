新球季前兩戰都因腳踝扭傷缺陣的勇士「追夢」卓雷蒙格林，29日親口證實自己將於30日出戰火箭比賽宣告傷癒復出，甚至也希望能在31日遭遇鵜鶘的背靠背比賽登場，沒想到勇士換成史蒂芬柯瑞30日出賽存疑，因為他在前役明顯左腳受傷了。

卓雷蒙格林是在季前訓練營開始前的一次訓練時不慎扭傷腳踝，造成他整個季前熱身賽都沒上場，甚至開季前兩戰也告缺席，如今終於宣告傷癒，也將於30日復出，問題是連他自己也不清楚，自己到底會打先發或替補，畢竟勇士陣容多了保羅。

勇士前兩戰都排出保羅、柯瑞、克雷湯普生、威金斯與盧尼的先發陣容，如今有了卓雷蒙格林回歸，假如他回到先發陣容，那麼克雷湯普生或保羅是比較可能降到替補出發的兩人，只是到底要讓克雷湯普生或保羅改打替補，恐讓勇士教頭科爾傷腦筋了。

柯瑞28日雖然大發神威攻下41分，幫助勇士擊敗國王搶下首勝，卻在賽後進行左腳冰敷治療，也讓他能否趕上30日勇士與火箭比賽還有變數，況且勇士31日馬上又跟鵜鶘交手，相較之下，柯瑞因傷輪休30日比賽似乎機率較高，就看柯瑞身體狀態了。