近年自助洗衣店愈開愈多，一名男子認為恐和新建案都是小坪數，沒空間放洗衣機有關，貼文激起網友討論，不少人說現在人買不起房，只能租屋，許多房東為多賺取租金，還把陽台隔成套房，只能到自助洗衣店解決洗衣問題。

原PO近日於PTT八卦板指出，現在新建案大多以小坪數為主，坪數介於10至20坪之間，陽台再放一台洗衣機，幾乎沒有空間可曬衣服，質疑是否因為如此，才會讓路上自助洗衣店愈開愈多？

貼文吸引網友討論，「鳥籠怎麼曬衣服」、「一些新建的小房子，根本連洗衣機佈線都沒有，不然像日本一堆小公寓一樣能放」、「有很多房子就算有洗衣機，也有容量限制，洗完根本沒地方曬」、「陽台也被隔成套房出租了。」

也有人說台灣房價居高不下，多數人仍以租屋為主，加上洗衣機會產生噪音，恐會被鄰居投訴，「大多數是租房的吧」、「很多租房的不好帶著洗衣機搬家」、「晚上才能洗衣服的社畜，會被鄰居投訴洗衣機的噪音」；但也有人說洗衣店幾乎是穩賺不賠的生意，開半年就能回本，與房子大小無關，「因為有閒錢的人還是不少，想找被動收入」、「家附近的好幾年前開了，200多萬，半年回本。」