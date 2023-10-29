台中多所大學傳出學生遭「無卡分期」詐騙，嫌犯宣稱只要簽無卡分期合約就能拿5000佣金，且不用繳貸款，學生事後陸續收到繳款通知才得知受騙，受害學生超過數百名。一名逢甲大學生A男在網路論壇上無奈PO文表示，許多人認為短視近利才會騙，「其實很多時候事情的真相，不像那些資訊能一言蓋之。」

A男在論壇《Dcard》發文控訴，詐騙主嫌林男跟特定手機行勾結，以話術慫恿他人投資手機和電腦，簽約就能拿5000元傭金，也不用付分期款項，產品賣出後還能分潤，學生簽了5到10萬元的無卡分期，而林男還會開本票、秀身分證博取信任，之後林男再叫人「揪下線」，一人介紹費給3000元。

A男也喊冤，「很多人說我們短視近利，這麼簡單的手法怎麼會被騙，在遇到這件事之前，自己也這麼覺得，我其實也不缺這個5000元，只是朋友說要幫忙做業績，因為相信對方的為人，也不覺得他會騙自己。」

原PO還描述，加害人也是說得頭頭是道，「說是拿我們的名義去辦APPLE的學生方案，然後轉手賣出，並且會幫忙繳每期貸款，提出可能捲款的疑慮也給出本票，後面經驗證為假，人生第一次看到本票根本不知道怎樣才是正規形式，其實很多時候事情的真相，不像那些資訊能一言蓋之。」