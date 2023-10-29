70歲歌后甄妮近來因閨密李玟離世，頻頻上臉書為她發聲，有時更對時事發表看法，今29日一早突對近日生活日常有所感嘆再寫下「生命脆弱」。

甄妮日前除了為李玟逝世後，向《好聲音》追討公道頻在臉書發聲外，也對時事發表看法，甚到還自爆糗事「誤以為鍾楚紅是小三」的往事，結果還被對方罵一頓。今一早她突感嘆：「生命是如此脆弱，是否該即時行樂？」問粉絲的看法；而她所居住的香港天氣轉涼，更在自己貼文下留言叮嚀粉絲：「大家早安！天氣變化大，多帶件外套防著，別感冒了！」

她的感嘆文發不久，便有粉絲留言「小心點，可能會著凉」、「活者受罪 死者解脫」、「生命脆弱無法選擇，是否及時行樂是可以選擇，也或許還有其他選擇」。

甄珍日前有感以巴戰爭，對於時事更寫下「你神聖的一票，能夠決定戰爭與和平。」並在自己貼文下再留言「唉！真是剪不斷理還亂！難解！」讓藝人王小芬也來留言「我們（打得起戰爭嗎？）真可悲」。