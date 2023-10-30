大陸女星章子怡和歌手汪峰8年婚姻走到盡頭，23日官宣離婚，消息一出震撼演藝圈，也引起廣大網友討論，話題持續延燒，不過隨著兩人離婚，許多網友卻湧女星朱丹的社群留言要她「小心章子怡」，原來章子怡過去拍攝古裝劇時，曾與朱丹的老公周一圍有著不少親密的對手戲，如今章子怡已經恢單，讓網友忍不住為周一圍的老婆朱丹擔心。

章子怡23日和汪峰聯合聲明已解除婚姻關係，並表示「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛」，只是換一種方式讓彼此更好的成長，希望得到大家的理解，對於離婚原因並沒有多加說明。27日她首度於上海出席活動，穿著白襯衫搭黑裙的她，綁著側邊辮子，依舊維持緊緻肌膚和纖細身材，視覺效果年輕了不少，讓網友看了都驚艷不已。

看到章子怡看上去狀態相當好，絲毫不受離婚陰霾影響，許多網友湧入朱丹的社群中，在朱丹日常穿搭的貼文下，紛紛要她注意自己的婚姻，「章子怡離婚了，小心啊」、「把你老公管緊一點」、「千萬別受委屈呀」、「不能再戀愛腦了」、「小心國際章」、「看好你老公，他的女神恢復單身了」。

不過朱丹本人並未回應，照常分享生活點滴，似乎並沒有受到謠言影響。據了解，42歲的朱丹擁有主持人、演員的多重身分，與前任丈夫林涵於2007年離婚後，在2017再婚周一圍，夫妻倆感情甜蜜，如今卻因為章子怡離婚而起了波瀾，也引起外界高度關注。