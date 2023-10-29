淡江大學熱舞社近日傳出舉辦幹部聯誼活動時，有數名男學生把衣服脫到只剩內褲，引起同學圍觀並錄影，畫面在網路上瘋傳，許多網友看了怒批學生素質太差。對此，校方證實此事，表示已口頭警告學生要注意學校、社團形象及大眾觀感。

有淡江學生在Dcard上轉發影片，淡江熱舞社在26日舉辦社團幹部聯誼活動，10名社團學生聚集在一起，3男6女手牽手繞成一圈，圓圈中央還站著一名男子，其中4名男大生衣服脫光只剩內褲，女生則將白色內褲外穿，好像在玩某種遊戲，還有學生在旁邊起鬨錄影，玩得很開心。

脫序行為讓許多淡江學生看了痛批，「實在看不下去，怎麼可以這麼扯啊」、「笑死，在校內玩低級遊戲被大家看光光覺得理所當然，被檢討還緊急叫人護航」、「還是覺得淡江分數變這樣，才會收到這些人，走在路上感覺89變超多，沒水準的也超多」、「大白天的是在想什麼，有考慮到經過的人可能不想看嗎」。

對此，淡江大學回應，畫面中學生為該校熱舞社成員，當天大約10人參加聯誼活動，目前已對同學們口頭警告，並要求未來團康活動設計要顧及大眾觀感及社團、校方形象。