高雄仁武警方於10月27日大社區發現一名老翁獨自騎著腳踏車迷路了，於是將他（右）帶回分駐所休息，再通知家屬領回。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市一名8旬郭姓老翁於10月27日從前鎮區家騎乘自行車外出領信，卻找不到回家方向，迷途20多公里來到大社區觀音山。恰逢仁武大社警員巡邏發現，主動上前關心並聯絡家屬確認身分，通知其家人領回。

仁武分局大社分駐所警員日前巡邏至大社區翠屏路往觀音山方向，發現一名老翁牽著腳踏車停在路旁，面容憔悴疑似體力不支。

員警擔心老翁在天色昏暗下獨自一人前行恐發生意外，上前關心。郭翁表示，他於27日中午騎腳踏車外出前往郵局領取信件，不料騎著騎著卻找不到路的方向，一路騎到這裡。警方告知此處是大社區觀音山，老翁驚訝地表示：「怎麼會在這？」

警方安撫郭翁情緒，確認身分後聯繫家屬，陪伴老翁返所休憩，提供礦泉水及泡麵充飢休息。家屬見到父親平安，感謝警方幫忙，並稱讚警方用心又有效率。

仁武警方29日呼籲，家中如有高齡長輩可至社會局申請「安心手鍊」配戴，或是在其身上衣物或隨身物品留下名字及聯絡電話，以防迷途時可以讓警方及時聯繫通知家屬。